Comment ça va... Michel Drucker ?

"Pour quelqu'un d'inquiet comme moi pour sa santé, ça va pas trop mal". L'hypocondriaque Michel Drucker va bien et il nous l'assure !

France Télévisions devant pallier au manque d’événements sportifs qui comblent d'habitude ses grilles d'été, Michel Drucker a repris les chemins des studios de Vivement Dimanche.

L'occasion pour Benoît Prospero de prendre des nouvelles d'un des animateurs préférés des Français et de s'intéresser aux conditions de tournages de cette nouvelle version de Vivement Dimanche. Un rendez-vous plus intimiste, propice à la confidence et à l'échange comme en témoigne notre Willy Rovelli national, un des premiers invités de cette nouvelle formule. L’infatigable animateur nous parle également de sa nouvelle relation avec le rappeur Roméo Elvis et sa soeur, Angèle.

Autre question, sa vision de cette pandémie qui nous a frappé et, plus particulièrement, les répercussions sur nos vies quotidiennes.