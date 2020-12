Comment calmer nos angoisses et renforcer nos défenses naturelles avec des plantes médicinales ?

Avec ce deuxièmes confinement nous sommes de plus en plus nombreux à être anxieux alors pour se sentir mieux pourquoi ne pas tenter les plantes. Fabien Gordon notre paysan-herboriste nous propose d'abord : Le millepertuis : Connu depuis quelques années pour ses effets anxiolytiques et antidépresseurs il peut vous aider à vous sentir plus léger. Cette plante est aussi connu pour soulager les maladies inflammatoires. Le mode d'emploi : 21 jours à raison de 3 bols/jours en tisane (infusion départ à froid puis 5 à 10min) ou 3 fois/jours en gouttes si vous optez pour un extrait de plantes (gouttes ou gélules). Attention tout de même avec le millepertuis si vous prenez la pilule ou si vous êtes sous chimiothérapie. Pour calmer encore un peu plus l’anxiété pensez à associer la passiflore, la mélisse et la racine d’Angélique (Peurs collectives).

Des plantes bio que fait pousser en Béarn notre paysan-herboriste

Comment renforcer nos défenses naturelles pour affronter l'hiver ? D'abord il faut bien gérer son sommeil, manger équilibré, faire du sport ou de la marche et surtout respirer. Fabien Gordon nous conseille pour booster notre système immunitaire : le sureau, ses baies et ses fleurs seront utiles pour stimuler l’immunité, en freinant la propagation du virus dans les cellules, surtout les baies prises sous forme de sirop. Les fleurs possèdent également cette activité immunostimulante et aide de plus à faire baisser la température corporelle en cas de fièvre. Attention si votre fièvre est trop forte ou qu'elle ne passe pas il faut consulter votre médecin. le mode d'emploi : en tisane pendant 21 jours à raison de 3 bols par jours. Infuser 10 min. Pour tout savoir sur Caubraque la ferme des médicinales c'est ici . Réécouter notre émission bienfaisante c'est là !