Comment changer de tête pour préparer un nouveau départ ?

Quelles couleurs nous vont bien au teint ? Quelle coupe, quelles teintes de cheveux sont adaptées à notre visage et à notre mode de vie ? Quels accessoires ajouter à notre style ? Découvrons grâce à des techniques de coaching en image, comment valoriser notre image.

Changer ou faire évoluer son image de soi peut nous aider à prendre un nouveau départ. Cette semaine nous retrouvons allons suivre une séance de coaching accompagné de Jennifer Mayet chez Happy Body et Laetitia Nemoz coiffeuse visagiste. Et si les conseils s’adressent souvent aux femmes, certains hommes en prendront de la graine !

La colorimétrie, en quoi cela consiste ?

Quelles sont les couleurs qui n’ont vont le mieux ?

La colorimétrie Copier

Faites le test

Équipez vous d'un tissu argenté et d'un tissu doré, un bandeau pour reterenir les cheveux et placez les tel un bavoir. Attendez que la couleur remonte et éclaire le visage. Vous saurez ainsi si vous devez opter pour des tons froids ou des tons chauds.

Faites le test Copier

Le maquillage de jour au quotidien

Le maquillage doit être discret. Privilégiez le teint avec une BB crème, plus simple à appliquer qu'un fond de teint.

Le maquillage de jour au quotidien Copier

Astuce

Sur un sourcil bien épilé appliquez une touche claire au dessous du sourcil au niveau de l'iris de l’œil.

Avant la coupe

Faites le test de la gestuelle intuitive pour noter les gestes qui pour vous sont essentiels lorsque vous vous recoiffés.

La coupe de cheveux et la bonne teinte

Une coupe, ça donne du chien, un style et aussi un côté net. Dans le cadre d’un entretien d’embauche, cela peut être important. Et lorsque l’on se sent bien à la sortie de chez le coiffeur, on se sent plus confiant. L’époque où les femmes étaient les seules à teindre leurs cheveux est révolue. De nombreuses célébrités masculines ont changé leur coloration capillaire. Et c’est une technique très efficace pour pallier aux cheveux blancs et/ou grisonnants.

La coupe de cheveux et la bonne teinte Copier

Accessoires et shopping

La forme et la couleur des accessoires fait écho aux différents tests réalisés epuis le début de a séances et on prépare aussi la séance shopping pour trouver des vêtements adaptés à notre style et à notre morphologie.