Comment démarrer la rentrée du bon pied ?

Première semaine de boulot. Ma charge mentale est déjà entrain d’exploser et il y a plus de post-it sur mon frigo que sur l’écran de mon ordinateur à la radio ! Je suis déjà au bout de ma vie. SOS qui va m'aider ?

Oui, la rentrée peut-être une source d’angoisse. Entre celle de la radio, masquée, "lunettée", embuée et le défi de vous amuser avec cette nouvelle chronique. Et puis il y a l'autre rentrée, celle de mes deux enfants, nouvel établissement, nouvelle classe, nouvel emploi du temps. Car la suite, je la connais par cœur, après une journée de boulot, il faut penser à ses ados, au frigo, au repassage, au ménage. Et même si je vis au cœur d’une famille très sportive, ma principale activité à moi est de tout mettre en œuvre pour leur permettre d’exercer la leur. Alors oui, ce premier défi ce sera cinq jours pour bien démarrer cette rentrée. Et je vais m’entourer de bonnes fées pour m’aider.

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Jour 1 : Pour l'organisation, Michaël Forest , Consultant Organisation et Rangement, Coach Zéro Déchet

Jour 2 : Pour gérer les enfants à l'école, Christine Belle une maîtresse fraîchement retraitée

Jour 3 : Pour répondre à la question "qu'est-ce-qu'on mange?" Isabelle Schillig naturopathe à Grenoble Uriage

Jour 4 : Pour rester en forme, Sophie Escobar , coach sportif

Jour 5 : Pour gérer et planifier, Anthony Amouyal a crée en Isère une appli bien pratique

Jour 1 : Qu'est ce qui est important ?

Michaël Forest nous apprend à :

Organiser, prioriser, prévoir et préparer

Ne laver que ce qui est sale,

Déléguer et prévoir un temps pour soi

Gérer ses priorités Copier

Jour 2 : la rentrée scolaire

Avec Christine Belle, maîtresse fraîchement retraitée, on apprend calmer nos angoisses en faisant plus confiance à nos enfants et à l’équipe enseignante. Il faut écouter, positiver et rencontrer les enseignants si besoin.

La rentrée scolaire Copier

Jour 3 : Qu’est-ce qu’on mange

Isabelle Schillig naturopathe et coach culinaire à Uriage nous propose d’anticiper. On cuisine le weekend et en plus grande quantité pour congeler et on emplit nos placard de choses rapides à cuisiner, exemple le macro, les sardines ou encore les lentilles corail, cuites en quelques minutes.

Qu'est ce qu'on mange ? Copier

Jour 4 : Trouver un moment pour soi

Sophie Escobar, coach Sportif nous propose quelques petits exercices à faire chez soi.

Garder la forme Copier

Jour 5 : Organiser et communiquer

Avant de clouer les post-it au frigo, téléchargez et testez l'application "shared", crée par Anthony Amouyal pour organiser la vie de famille avec ses différents membres et pourquoi pas les grand-parents ou la nounou ?