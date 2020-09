Comment être heureux en télétravail ?

Le télétravail est en passe de devenir à la mode. Peu développé dans notre pays, il a été subi au cours des derniers mois et commence à se généraliser. Travailler à la maison pour le meilleur ou pour le pire. Voici quelques clés pour nous aider à bien le vivre et même en profiter.

Le mot télétravail ça peut faire rêver. Travailler en pyjama sur son canapé avec un thé et du chocolat lors d’une longue journée d’hiver ou en maillot de bain sur la terrasse en plein été ?

Et pourquoi pas ? Mais certains ont adoré, d’autres ont détesté et cela ne tient pas seulement au nombre de m2 dont chacun dispose.

Comment s’organiser ?

A quelle endroit s'installer ?

A quelle heure devons-nous commencer, à quelle heure faut-il finir ?

Quand faire des pauses ?

Comment avoir le sentiment d’avoir fini ?

Comment vaincre la solitude, le stress, l'angoisse ?

Cette semaine nous allons écouter des experts pour gérer au mieux la situation.

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Premier jour : Où travailler et à quel endroit ? Réponse avec Guillaume Rey, expert en feng shui

Deuxième jour : Comment organiser mon bureau et quelles couleurs pour nous stimuler ? Réponse avec Guillaume Rey, expert en feng shui

Troisième jour : Comment prendre soin de notre santé morale et physique ? Réponse avec Carine André, consultante en psychologie positive, experte en Energie positive et Gersende Clément-Cuzin, naturopathe à Grenoble et Carine André,

Quatrième jour : Les cinq clés du bonheur en télétravail avec Carine André, consultante en psychologie positive, experte en Energie positive

Cinquième jour : Créer du lien dans un espace de coworking avec Marie Duthu, co-créatrice de l'Impertinence à Grenoble

Premier jour : A quel endroit je m'installe à la maison ?

Non, on ne s’allonge pas sur le canapé ou sur un lit avec l’ordi sur le ventre, le téléphone sur la table de nuit ! Guillaume Rey est expert en Feng Shui, aménagement d’espace intérieur et de travail. Il nous conseille de

Travailler dans un espace dédié salon ou salle à manger, il faut éviter la chambre à coucher

Installer une table et une chaise

Eviter de faire face un mur, avoir un espace dégagé devant et sécurisé à l’arrière : donc plutôt un mur qu’une porte.

Exit les photos de famille, les photos de vacances.

Précisons que ces règles sont valables pour nous adultes dans nos espaces de travail boulot ou maison mais ces règles ne conviennent pas forcément aux enfants qui perçoivent leur chambre autrement.

Deuxième jour : Comment organiser son bureau et pourquoi c'est important ?

On structure son bureau telle une carte.

A l’angle en haut à gauche : les finances, l’abondance donc on place là une belle plante vigoureuse

En haut à droite une lampe, pour l’énergie

A gauche, c’est le passé . A droite c’est le futur : on y place les dossiers en cours, le téléphone. Au milieu c’est le présent avec l’ordinateur. Le téléphone sur la droite.

Evidemment il ne s’agit pas de casser les murs et de refaire toute la déco, mais tout cela est plein de bon sens, à vous de voir comment vous pouvez l’appliquer.

Troisième jour : Comment préserver notre santé psychologique et physique

Carine André, consultante en psychologie positive nous propose d'accepter ce changement de l'accueillir avec ses difficultés afin de de déculpabiliser, il est normal de rencontrer des difficultés. Gardons une belle énergie positive au fil des semaines.

Gersende Clément Cuzin, naturopathe à Grenoble nous invite à :

Bouger, faire des pauses régulières, rester en mouvement,ne serait-ce que pour lancer une machine à laver

Manger équilibré et à heure fixe pour éviter les grignotages, boire régulièrement et aussi des tisanes et pui réserver le sucré pour l'après midi à l'heure du goûter.

Astuce pour rester concentré : achetez un stick olfactif vierge et imprégnez une mèche de 10 gouttes d’huile essentielle de romarin à 1,8 cinéol ç respirer 4 fois par jours par forte inspiration.

Quatrième jour : Les cinq clés du bonheur au télétravail

Trouver des sources de motivation Instaurer une routine positive : Trouver un équilibre : planifier, se lever s’habiller, organiser la vie travail, famille Trouver des activités ressourçantes pour recharger les batteries Garder le lien, le contact Rester bienveillant avec soi-même et avec les autres

Cinquième jour : Rejoindre un espace de coworking

A l'Impertinence à Grenoble, les clients se retrouvent pour :