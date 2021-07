Comment rester dans le factuel et ne pas donner une connotation négative à mon jugement ? Christine Deiss, sophrologue nous donne la solution.

Qu’est-ce qu’elle peut être distraite !

Il n’a rien compris à ce que je lui ai expliqué !

Et puis alors eux, ils sont totalement jaloux de ce que j’ai…

Comment être vigilant avec le jugement ?

Alors d’abord, c’est quoi juger ?

" Juger c’est faire une distinction. "

Juger c’est faire une distinction. J’observe en quoi je suis différent(e) de l’autre ou en quoi je lui ressemble. On va prendre un exemple : Lui et moi, on a la même passion. Elle est plus grande que moi, en taille.

Dans ces exemples je me limite tout simplement à observer nos ressemblances ou nos différences.

Maintenant si je dégrade mon observation en y ajoutant une opinion ou un ton qui n’est pas neutre …Qu’est-ce que ça va donner ? Et bien ça va donner une connotation négative à mon jugement.

Si je reprends les exemples que j’ai donnés précédemment voilà ce que ça pourrait faire : « J’ai une passion et évidement il a la mienne ». Ou : qu’est-ce qu’elle est grande, on dirait une girafe !

Comment ne pas polluer le jugement ?

"... en restant factuel le plus possible. "

Et bien en restant factuel le plus possible.Il faut absolument savoir faire la différence entre une opinion et un fait RESTEZ le plus possible factuel. Si vous dites : « il fait froid chez toi », et bien là, c’est bien votre opinion. Peut-être que la personne chez qui vous êtes ne ressent absolument pas la même chose ?

Le factuel, il n’est pas contestable. Il est observable, il est réel.

Rester factuel va faciliter vos relations aux autres, et surtout dans a sphère professionnelle. Lorsque vous émettez un jugement, basez-vous sur des résultats qui n’ont pas été obtenus, sur des objectifs que vous avez donnés mais qui n’ont pas été atteints, sur un délai précisé mais non respecté. Basez votre jugement sur des faits incontestables comme ça l’autre pourra mieux les reconnaître.

Et le jugement, dans ce cas-là, que vous ferez, sous la forme d’une critique constructive, permettront à vos collaborateurs de progresser !