Comment faire avec ceux qui nous culpabilisent ? Comment reconnaître les mécanismes utilisés par l'autre pour vous faire vous sentir coupable ?

« Tu pourrais comprendre que ton fils a besoin de toi »,

« Dès que ça va bien tu t’arranges toujours pour rendre la situation conflictuelle »…

« C’est de ta faute, tu aurais dû penser à prendre ce qu’il fallait »

Comment faire avec ceux qui nous culpabilisent ?

D’abord il est nécessaire de repérer le plus vite possible que vous êtes concerné par ce type de réflexions toxiques. D’ailleurs, si vous écoutez cette vidéo, c’est que déjà cette thématique et bien, vous fait penser que vous êtes concerné…

Pourquoi repérer que je suis concerné (e) ?

Parce qu’en fait, ces culpabilisations, déclenchent généralement chez vous de la culpabilité. En d’autres termes, ces culpabilisations vous font VOUS SENTIR COUPABLE.

Une fois que vous avez pris conscience de ce mécanisme qui « se joue de vous », de ce sentiment de culpabilité que vous ressentez et qui s’installe, il va être FONDAMENTAL que vous PRENIEZ DU RECUL.

Pourquoi prendre du recul ?

Et bien ce recul, il va vous permettre de voir la situation sous un angle différent. Rappelez-vous :« C’est de ta faute, tu aurais dû penser à prendre ce qu’il fallait »

COUPABLE ? : NON !

RESPONSABLE ? Peut-être… et peut-être seulement en partie…

Ce recul va vous aider à voir la part de responsabilité que vous avez dans la situation donnée. Etes-vous responsable de TOUT comme semble le dire l’autre ? N’oubliez-pas que souvent les autres qui n’assument pas leur part de responsabilité, vont décharger non seulement leur poubelles sur VOUS et VOUS reprocher de ne pas les trier !!!! Enfin vous n’êtes pas leur éboueur !!!

Donc, prenez UNIQUEMENT votre part de responsabilité et surtout, surtout REDONNEZ à l’autre la sienne. Vous allez du coup moins culpabiliser !

Et si je commets une erreur ?

Et bien si vous avez commis une étourderie ou une erreur, rappelez-vous que l’erreur c’est un acte d’abord involontaire effectué en toute bonne foi et souvent par ignorance.

Il n’a rien à voir avec la faute qui elle s’effectue en toute connaissance de cause. Donc là encore, vous n’avez pas à tomber dans le piège de la culpabilité ! Assumez seulement la responsabilité de votre erreur, sans vous sentir coupable d'une faute !

Enfin, n’oubliez pas que lorsque la culpabilisation devient un acte, vous savez, récurrent, habituel, à votre encontre, et de la part d’un proche, cela s’appelle de la manipulation !

Et la manipulation, c’est un acte toxique !

Alors vigilance !