Comment faire avec ceux qui prennent tout votre temps… ? Dire NON aux autres, c’est aussi se dire OUI A SOI, regardez !

Ils ont toujours besoin de vous, ils vous sollicitent en permanence, H 24….Ce sont des proches, ce sont des amis, des collègues… Vous êtes surchargé, épuisé, vous n’avez plus de vie…Comment faire avec ceux qui vous bouffent tout votre temps ?

Et bien s’ils vous prennent tout votre temps c’est que vous les laissez faire !!! Vous souffrez probablement d’une « ouite» aigüe ! Vous savez, c’est cette, c’est cette maladie qui consiste à dire OUI à tout et à tout le monde !!!

Alors il est temps pour vous, de prendre d’abord conscience que le problème et bien il vient principalement et avant tout, de vous. De votre besoin de vous sentir indispensable, ou valorisé au regard des autres. Peut-être aussi avez-vous peur : peur de déplaire, peur tout simplement de ne plus être aimé… Quand vous aurez pris conscience, avec bienveillance bien sûr, de ces mécanismes qui agissent en vous, et bien, vous allez pouvoir passer à l’action :

Alors, passer à l’action, et bien c’est d’abord apprendre à dire NON : Vous avez le choix, vous n’êtes pas obligé de tout accepter ! Reprenez, reprenez votre pouvoir ! Rendre service ne doit pas être une action qui est obligée, c’est quelque-chose qui doit être sincère !

Et puis un NON aux autres c’est aussi un OUI A SOI. C’est tenir compte de ses propres besoins, de ses propres envies et dire simplement… « et bien, je ne suis pas disponible… »

La deuxième chose à faire c’est d’essayer de NE PAS VOUS JUSTIFIER ! Ne dites pas pourquoi vous dites NON. Ne donnez pas la raison de votre refus ! Cela va donner du poids à la décision que vous prenez.

Troisièmement, enfin, POSEZ UN CADRE, posez DES LIMITES et ça surtout avec vos proches. Par exemple, vous avez un parent qui vous sollicite très souvent, il vous demande en permanence. Et bien définissez avec lui peut-être de passer le visiter, le voir tous les lundi après-midi …

Voilà, quand les autres vous prennent tout votre temps, et bien il vous appartient AVANT TOUT, de VOUS AFFIRMER !

Essayez, expérimentez et vous verrez qu’avec un peu de pratique vous allez retrouver plein de temps mais pour vous !