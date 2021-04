Comment faire changer une personne susceptible ?

Nous sommes nombreux à être plus ou moins susceptibles, cela peut être problématique au quotidien. Il est possible d'aider une personne susceptible à changer, en s'y prenant avec des pincettes, évidemment. Votre relation et son bien-être n'en seront qu'améliorées.

Dans "C'est déjà demain !", Églantine Éméyé tente de comprendre la susceptibilité. En famille, entre amis, au travail... La susceptibilité est partout et touche tous les milieux. Les personnes susceptibles sont, de manière générale, les premières à en souffrir. Cette disposition à se vexer trouve pourtant son origine quelque part et il serait possible d'y remédier ! Faut-il rassurer nos proches susceptibles ou au contraire les laisser se vexer ? La psychologue clinicienne Marie-Laure Aubignat apporte des solutions à mettre en place avec votre entourage.

Identifier l'origine de la susceptibilité

Les personnes dites "susceptibles" seraient des personnes en souffrance. Les mécanismes de défense adoptés seraient liés à une reconnaissance qui n'a pas forcément bien été mise en place dans le passé, lors de l'enfance par exemple.

Le susceptible est en quête permanente d'une validation qu'il n'a pas pu intérioriser, explique Marie-Laure Aubignat.

Il attend une reconnaissance, il a un besoin d'approbation du regard des autres et une vision positive enfin portée sur lui.

Ceux qui sont touchés sont en quête permanente de reconnaissance. Ils n'hésitent pas à "distordre un peu la perception de la réalité" pour questionner ce qu'ils représentent. De manière générale "ils ont une appréciation négative d'eux-mêmes".

Ils attendent une réassurance narcissique de leur "moi profond", des autres, de leur environnement. C'est une quête permanente.

Souvenez-vous donc que votre proche est ainsi à cause de ce qu'il a vécu et qu'il en souffre, de manière consciente ou non. Pour lui, il est "difficile d'exister avec les autres et comme les autres, qui sont simples et n'ont pas de problème".

Faire attention aux jugements et à l'humour

Les jugements rapides et intuitifs sont à bannir auprès de ces personnes. Elles pourraient être très contrariées sans que vous en ayez eu l'intention.

"On doit avancer avec des pincettes avec un susceptible" détaille la psychologue clinicienne.

En effet, leur personnalité est complexe : "Eux, ont un double travail : gérer leur "moi profond" qui a été traumatisé et s'adapter à la réalité."

Ces personnes redoutent les intentions de langages complexes. L'humour est par exemple à bannir si vous ne souhaitez pas que la communication s'alourdisse.

Leur offrir un environnement bienveillant

Une personne susceptible n'est pas condamnée à l'être toute sa vie. Les choses peuvent s'améliorer.

Un environnement "suffisamment bon" pourrait réparer ces personnes et leur ego perturbé.

Marie-Laure Aubignat soulève que les susceptibles "attendent de nous que l'on soit à la hauteur".

Notre attitude est très fondamentale pour eux.

Évidemment, notre patience peut avoir des limites. Il faut toutefois éviter de céder à la tentation de la provocation ou de la mesquinerie envers ces personnes. Leur malaise est suffisamment présent.

à réécouter Comment vivre avec une personne susceptible ?

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur la susceptibilité juste ici. Votre émission du mieux-vivre en famille "C'est déjà demain" est à retrouver tous les jours de la semaine entre 15 et 16 heures sur France Bleu partout en France.