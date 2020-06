Comment faire ses produits ménagers soi-même ?

Une astuce existe pour faire des économies et pour prendre soin de soi et de la planète. Il vous suffit tout simplement de faire vos produits d'entretien vous même avec des produits sains, comme le bicarbonate de soude. Notre experte, Vanessa Lopez vous dévoile comment les fabriquer vous même.

Chaque année les français dépensent près de 300€ pour l'achat de produit d'entretien, ce budget peut exploser en fonction du nombre de personnes vivant dans un même foyer. Bon nombre des produits que nous utilisons affectent notre peau à cause de produits présents dans la composition d'une lessive par exemple. Il est aussi important de rappeler que beaucoup des produits que nous utilisons sont nocifs et très polluants. Pour pallier tout cela, il vous est possible de fabriquer vos produits vous même avec des produits sains et peu coûteux comme le vinaigre blanc ou le bicarbonate de soude.

Le DIY, ou "Do it yourself", le fait soi-même en français connaît un véritable succès en France depuis quelques années, de nombreuses vidéos sont disponibles sur internet pour vous apprendre à réaliser vos produits ménagers, mais aussi pour vous aider à fabriquer des meubles ou des objets pour vous simplifier la vie.

Comment fabriquer ses produits d'entretien soi-même ?

Vanessa Lopez vous explique comment laver votre tapis naturellement Copier

De nombreuses recettes existent sur internet pour vous aider à fabriquer vos produits d'entretien. Vanessa Lopez, notre experte France Bleu vous propose aujourd'hui de fabriquer vos produits d'entretien vous même.

Pour réaliser votre lessive vous même, il vous suffit tout simplement de prendre :

3L d'eau

60 grammes de savon de Marseille

30 grammes de cristaux de soude

6 cuillères à soupe de Bicarbonate

½ verre de vinaigre ménager à 14%

16 gouttes d'Huiles essentielles

Pour réaliser votre lessive, commencez par faire chauffer 2l d’eau et ajoutez-y le savon de Marseille.

Ajoutez les cristaux de soude, ainsi que le bicarbonate dans 1 litre d’eau chaude dans une autre casserole. Ajoutez dans le faitout ce mélange.

Mélangez les deux casseroles

Laissez reposer la préparation une nuit entière

Le lendemain matin, mixez votre lessive

Ajoutez les Huiles essentielles et le vinaigre.

Votre lessive est prête à être utilisée. 3 Litres de lessive ne vous auront coûtés qu'un euro de produit. Une bonne astuce pour faire des économies.