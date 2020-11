Comment faut-il désinfecter son logement, son bureau ou son entreprise face à la Covid 19 ?

Avant de désinfecter un lieu il faut qu'il soit entretenu : il faut le nettoyer. Le nettoyage c'est déloger les germes (bactéries, virus), la saleté et les impuretés des surfaces en utilisant des produits ménagers courant (eau + savon).On ne tue pas les bactéries mais nous diminuons le risque de leur propagation. La désinfection implique le recours de produits chimiques pour tuer les germes. Ces produits seront moins performants sur des surfaces sales.

Attention un produit contre la Covid mal employé peut-être dangereux même si il est maison !

Justin Borckholtz intervient sur toute la chaine de contamination, entreprise, bureau, voiture et logement. Avant d'en arriver là, il faut donc nettoyer et surtout aérer plusieurs fois par jour les environnements occupés. Respecter les gestes barrières évidement. Nous pouvons contrôler l'hygiène de notre maison avec des produits de base en prenant des précautions d'emploi indispensables. L'eau de javel par exemple doit toujours être associé à de l'eau froide car l'eau chaude le chlore s'évapore et l'effet désinfectant devient nul. Pour écouter l'émission sans risque de contamination c'est ICI !