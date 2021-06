Comment lutter contre le trac ? Nos conseils pour être à l'aise en public

Le trac nous touche tous. On se prépare, on répète, on se met en situation et soudain, on perd tous ses moyens. Découvrez nos conseils et astuces pour surmonter ce trac et (enfin) être à l'aise en public.

On est tous victime du trac, un jour ou l'autre. Que l'on doive monter sur scène, prendre la parole lors d'un mariage ou faire une présentation face à des collègues, le trac nous fait douter de nous. Le cœur palpite, on transpire, parfois c'est l'estomac qui s'en mêle. Pourtant, il existe des astuces simples pour dominer sa peur et surmonter son trac.

Le premier point, c'est respirer

Romain Lesaffre est un habitué de la scène. Il se produit depuis une décennie déjà avec le groupe Airnadette. Il est également coach de prise de parole en public et il publie le livre L’étonnant pouvoir du trac aux éditions Marabout.

"Le premier point, c'est respirer. Si on respire bien, on oxygène bien le cerveau et on peut avoir les idées claires" résume Romain Lesaffre à Sidonie Bonnec dans Minute Papillon ! Il nous conseille de faire une petite séance de respiration juste avant de se présenter au public pour réguler son rythme cardiaque.

Parler trop vite pour évacuer le trac

Une des conséquences immédiates du trac est notre débit de parole. On se met à parler plus vite pour se débarrasser de son texte.

"Quand on parle très vite, qu'est-ce qu'il se passe ? On a tendance à mâcher ses mots, à oublier des phrases" constate Romain Lesaffre. Son astuce personnelle est extrêmement simple :

Je marquais sur mes fiches "parle moins vite, connard" !

Il adapte cette solution quand il n'a pas de fiche en l'écrivant simplement dans sa main. "Quand on est dans l'action, on a oublié qu'on devait parler moins vite. On parle vite et on ne s'en rend pas compte. L'idée, c'est de le rappeler au cerveau en se l'écrivant" résume-t-il.

Surmonter son trac avec la visualisation

Que visualisez-vous pour surmonter votre trac ? © Getty - John M Lund Photography Inc

On a souvent entendu dire que pour surmonter son trac, il suffisait d'imaginer son public totalement nu. Romain Desaffre a une toute autre solution :

"En sophrologie on fait un exercice où on va visualiser la situation quand ça se passe bien. C'est-à-dire je monte sur scène, je parle au jury si c'est un examen et tout se passe bien. On se fait le film complet, on le visualise parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginé et le vécu."

Selon lui, si on a déjà imaginé plusieurs fois une situation positive, on habitue son cerveau à une idée simple :

On l'a déjà fait et on l'a déjà bien fait

Retrouvez d'autres astuces de Romain Desaffre pour dominer son trac dans Minute Papillon ! animé par Sidonie Bonnec.