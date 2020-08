Comment lutter contre les moustiques

Ils sont LA terreur de l'été : les moustiques qui ruinent nos longues soirées d'été, voire nos nuits. Sauf qu'on ne connaît pas toujours très bien ces petites bêtes et donc on ne sait pas vraiment comment s'en protéger. France Bleu vous explique.

Lutter contre les moustiques passent avant toute chose par la prévention. Ce n'est que dans un second temps que l'on peut penser à des produits répulsifs.

l'eau stagnante tu éviteras

Tous les récipients qui contiennent de l'eau stagnante sont à bannir absolument. Cela va des réserves d'eau de pluie dans les jardins au pédiluve non-chloré pour ceux qui ont la chance d'avoir une piscine, en passant par les fleurs. D'autant plus que le moustique tigre, qui se propage chaque année davantage dans toute la France, a besoin de très faible quantité d'eau pour y pondre ces œufs : même une petite écuelle pour chat peut lui suffire

l'alcool tu éviteras

L'alcool augmente la chaleur corporelle et augmente les odeurs que nous rejetons. Or ce sont nos odeurs, notre chaleur et nos émanations de CO2 qui attirent les moustiques et leurs permettent de repérer leurs proies. Boire de l'alcool peut donc vous transformez en véritable cible ambulante.

les bons produits pour te protéger tu choisiras

Nombreux sont les produits disponibles sur le marché qui promettent des miracles contre les moustiques, beaucoup moins nombreux sont les produits réellement efficaces. Oubliez par exemple tous les produits naturels à base de citronnelle ou d'autres plantes, ainsi que les huiles essentielles : tous ces produits ne servent strictement à rien. De même pour les bracelets anti-moustiques ou les applications pour smartphones. Seules quatre molécules chimiques ont une efficacité avérée : le DEET, l'icaridine, le citriodiol et l'IR 3535. Selon l'UFC Que Choisir ce sont les produits à base de DEET avec des concentrations de 25 à 30 % qui sont les plus efficaces.

éteindre la lumière tu oublieras

Comme on l'a vu un peu plus haut, les moustiques ne sont pas du tout attirés par la lumière mais... par nous. Éteindre la lumière un peu plus tôt le soir ne vous sauvera donc pas d'une nuit compliquée.

un ami qui attire les moustiques tu trouveras

Vous vous en êtes certainement déjà rendu compte : certains personnes attirent plus les moustiques que d'autres. Une histoire de gènes. Avec la bonne vieille moustiquaire, le moyen le plus efficace, dormir non loin d'un ami avec ce type de peau pourra se révéler la solution la plus efficace... à condition que cet ami ne mette pas de spray.