Comment mieux vivre avec un sentiment d’insécurité extérieure ? Christine Deiss sophrologue à Tours vous met sur la voie et vous donner quelques premiers conseils.

Aujourd’hui j'ai choisi d’être dans un décor nature. Il fait un temps magnifique, on est en forêt, un sentiment de paix, de bien-être tout autour de nous…

Et pourtant… Et pourtant certains d’entre vous en ce moment ressentent de l’insécurité autour d’eux ! Malgré ce beau temps d’aujourd’hui et bien l’insécurité est là. Alors comment faire pour sortir de cette insécurité que l’on peut ressentir tout autour nous ?

La confiance en soi, ça se travaille, ça se construit jour après jour

La première chose à faire c’est d’essayer de se sécuriser à l’intérieur de soi. Alors vous allez me dire « se sécuriser à l’intérieur de soi ce n’est pas simple ! » En fait c’est retrouver ou développer sa confiance en soi. Alors là évidemment la confiance en soi ça ne se décrète pas, c’est pas « ting » j’ai en confiance en moi ! La confiance en soi, ça se travaille, ça se construit jour après jour avec des petites choses que vous allez mettre en place, relever des défis !

Alors justement sortir… Pour certains, vu cette insécurité extérieure, ça devient compliqué pour eux de sortir, et bien essayez de vous donner des petits objectifs comme ceux-là : sortir tranquille, marcher seul, même si c’est un quart d’heure, 20 minutes. Au moins vous allez être fier de vous et c’est une confiance que vous allez retrouver. Ajoutez à cela une belle fierté aussi de dépasser justement ces peurs !

C’est grâce à ces exercices-là, à ces objectifs que vous allez vous donner, que vous allez travailler, que vous allez construire votre confiance en vous. Avec une bonne confiance en soi, on affronte plus facilement l’insécurité de l’extérieur ! Je vous engage vraiment à essayer et n’hésitez pas à me dire : « et vous qu’est-ce que ça vous inspire ? »