Comment parler du Coronavirus à vos enfants ?

Depuis quelques jours les questions fusent laissant parfois les parents désemparés ! « Papa, est-ce qu’on va tous mourir » ? (Timothée, 5 ans). « Tu sais quand je vais pouvoir revoir mes copains de classe » ? (Kirian, 10 ans). « Je vais devenir folle, enfermée à la maison » (Alice, 15 ans). Le docteur Pierre-Philippe Tédot vous donne des conseils pour rassurer vos enfants et répondre à leurs questions.

Parler simple et vrai

Tout d’abord en les rassurant et en répétant que les jeunes ne sont pas les personnes susceptibles d’être les plus touchées par le virus. Chez les ados qui sont pour certains rivés sur le web, le risque est de tomber sur de fausses infos. Les fake-news sont nombreuses, parfois terrifiantes, et le rôle des parents est d’aider les plus grands à faire la part des choses et à vérifier leurs informations. Les réseaux sociaux, bien utilisés, sont là pour permettre aux plus grand, collégiens et lycéens de maintenir le lien affectif à distance avec leurs amis et de transmettre rapidement des nouvelles et de conserver du lien.

Parler en famille du confinement et du Coronavirus Copier

Adopter les bons comportements

Rassurer les plus jeunes passe aussi par adopter, avec eux, les bons comportements en leur rappelant que les gestes barrières sont les plus efficaces : ne pas sortir, respecter les distances de sécurité en allant à la boulangerie chercher du pain, se laver les mains plusieurs fois par jour, éternuer dans son coude et jeter rapidement après usage des mouchoirs en papiers. Le confinement place également les familles dans une situation inédite, rappelle le docteur Pierre-Philippe Tédot. Une promiscuité inhabituelle ne sera bien vécue que si chacun y met du sien et participe, avec le sourire, à la vie et aux tâches quotidienne de la maison. A chacun de faire des efforts pour que tout se passe bien.

Se distraire en famille

Avec ce confinement forcé, pourquoi ne pas en profiter pour se recentrer sur sa famille. Faire des jeux de sociétés (une bonne partie de Scrabble ou de Monopoly pourra vous occuper quelques heures), s’entraider pour faire les devoirs en ligne, lire, bricoler, jardiner ou regarder des documentaires ou des films tous ensemble et en discuter ensuite. Pour finir, le docteur Tédot rappelle que parler du virus avec les plus fragiles peut se faire au moyen de dessins ou d’histoires pour dédramatiser la situation.