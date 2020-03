VIDEO - Comment prendre soin de soi pendant de le confinement

Prudence Nazeyrollas est psychopraticienne à Nancy, elle nous donne quelques astuces pour prendre soin de nous et de notre santé mentale pendant le confinement.

Prudence Nazeyrollas est psychopraticienne à Nancy et intervient régulièrement dans l'émission La vie en Bleu sur France Bleu Lorraine. Elle nous donne des trucs pour rester zen pendant le confinement.

Occupez-vous !

S'occuper, se distraire, permet de lutter contre l'ennui. Vous pouvez regarder des films, des séries mais pas seulement. Lisez des livres, visitez des musées (en ligne), faites la cuisine, chercher des tutos sur internet pour faire des loisirs créatifs.

Informez-vous avec discernement

Il est important de s'informer mais pas n'importe comment. Privilégiez les sites et les médias fiables. Rappelez-vous que la désinformation et la surinformation sont anxyogènes pour vous et pour les autres.

Cultivez les liens sociaux

Il faut continuer à communiquer, à prendre des nouvelles de ses proches. Pensez à prendre des nouvelles de ceux que vous savez isolés. L'altruisme est quelque chose qui peut vous aider. Il est important pour tout le monde de se sentir accompagné, soutenu.

Il faut bien sûr essayer de se nourrir de façon équilibrée, garder des rythmes de repas, continuer à faire de l'exercice physique. Il y aura des jours difficiles, c'est normal, il faut l'accepter et se dire qu'il y aura aussi des jours meilleurs.

Retrouvez les conseils, quotidiennement mis à jour, de Prudence Nazeyrollas pour prendre soin de soi en confinement sur son site.