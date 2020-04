Comment prendre soin de soi pendant cette période de confinement ?

La période de confinement on le sait est difficile pour tout le monde. En cette période il est beaucoup plus difficile de renforcer son système immunitaire, Frédéric Garcia, notre naturopathe vous donne ses conseils pour prendre soin de vous.

Il est important d'avoir un système immunitaire en béton armé pour combattre les microbes et les virus au fil des saisons. Pour l'entretenir, le sport est notamment une des solutions mais pendant la période de confinement, il peut être plus difficile de prendre soin de soi. Frédéric Garcia, naturopathe sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont vous propose quelques astuces pour prendre soin de votre corps et par conséquent de vous avec des produits naturels et sains. Une bonne alternative aux médicaments dont les effets secondaires peuvent être gênant.

Quelques astuces pour prendre soin de vous

Pour entretenir son système immunitaire des petites astuces très simples sont à mettre en place :

Essayer de conserver une activité physique même à la maison, de nombreux cours sont disponibles gratuitement sur Facebook et Youtube pour vous entretenir

Manger sainement : il est important de manger des fruits et des légumes frais de saison. Évitez les plats préparés et réduisez votre consommation de viandes, de poissons et de produits laitiers. Privilégiez les fibres

N'hésitez pas à prendre de la vitamine C et des probiotiques pour entretenir les intestins souvent mis à rude épreuve.

Autre solution pour entretenir son système immunitaire : il est conseillé de bien dormir. Il est important de conserver un rythme de sommeil pour ne pas perturber votre cycle, et pour éviter les insomnies qui pourraient perturber votre système immunitaire. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, la mélatonine peut vous aider à retrouver le sommeil. En cas de fort stress, l'aubépine, la mélisse et le tilleul peuvent réduire cette gêne.

Pour plus de renseignements, Frédéric Garcia vous donne de nombreux conseils en vidéo sur sa page Facebook