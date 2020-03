Comment préparer un stock alimentaire de survie

Tout d'abord même si ce nouveau virus fait peur, cette épidémie peut être contenu, ce qui n'est pas forcément le cas lors d' accident nucléaire, attaques toxiques, catastrophes naturelles majeures…

Donc Il convient donc d’abord de relativiser la situation en cours : les supermarchés restent ouverts, et approvisionnés, la fin du monde n’est pas pour tout de suite. Nous possédons l’essentiel pour vivre correctement. Pas de panique donc !

Sachez que selon les survivalistes Le plus important, en cas de crise majeure ou de pénurie, est de posséder un accès à l’eau potable. Heureuses donc les personnes qui possèdent un puits ou une source d’eau potable sur leur terrain, ils seront à l’abri du besoin en eau.

Un autre atout majeur pour survivre ? Un jardin potager où faire pousser légumes et fruits en quantité suffisante pour assurer l’autonomie de sa famille, ainsi que quelques poules afin d’assurer un apport en protéines. L’idéal est également de posséder une banque de semences bien conservée et renouvelée chaque année .

En règle générale, et même hors temps de crise, viser l’autonomie alimentaire est un objectif auquel on devrait tous travailler ! cela permet de manger local bon et sain!

Qu’y a-t-il donc dans les placards des survivalistes ? L’idée est de stocker des aliments suffisamment denses énergétiquement et riches en vitamines pour assurer tous les apports nécessaires. Voici une liste pour assurer quelques semaines, voire quelques mois, de nourriture en cas de pénurie :

de la farine de blé : utile pour faire du pain et des petites pâtes

de l’huile végétale (olive de préférence) en bidons

du riz, des pâtes à cuisson rapide, de la semoule

du gros sel

du sucre

mais aussi

du quinoa et du sarrasin (qui contiennent les 7 acides aminés essentiels)

des légumineuses (lentilles, haricots)

des épices et aromates

de la spiruline locale pour ses apports en vitamines et en protéines

Concernant les apports en fruits et légumes, l’idéal est donc de posséder son propre jardin et de faire des conserves pour l’hiver. Si ce n’est pas le cas, pensez aux conserves de fruits et de légumes, aux fruits et légumes secs et déshydratés et à congeler si vous avez un grand congélateur, des fruits et légumes crus ou cuits en grande quantité.

Prévoyez aussi des conserves de poissons, riches en vitamines et acides gras!

Faut-il stocker le papier toilette ?

Plusieurs sites de survivalistes assurent que posséder un stock important de papier toilette est un réel luxe en cas de pénurie. MAIS il n'est pas indispensable à la survie!, . Il existe en effet bien des alternatives, comme le papier toilette lavable, la douchette ou la bassine d’eau, utilisée dans de nombreux pays.

En résumé évitez de dévaliser les rayons du supermarché et concentrez-vous sur l’essentiel !