Comment profiter du confinement pour mieux dormir

Dort-on mieux depuis le début du confinement ? Pour le docteur François Duforez, médecin au centre du sommeil de l'Hôtel Dieu à Paris, la réponse est oui. "Lorsque le bruit diminue, la qualité du sommeil est meilleure", rappelle ce spécialiste parisien mardi sur les ondes de France Bleu Paris. Mais pour dormir mieux, il faut aussi agir sur le stress.

"Nous faisons des téléconsultations et beaucoup de gens nous appellent en ce moment, parce que nous vivons des moments difficiles. La crise sanitaire du coronavirus risque d'entraîner du stress post-traumatique qui pourra perturber malheureusement nos nuits futures. Il ne faut surtout pas rester tout seul. Grâce au téléphone et aux réseaux sociaux, on peut diminuer un peu ce stress."

à lire aussi Beaucoup moins de bruit depuis le début du confinement

Prenez le soleil pour mieux dormir !

Le docteur Duforez estime également que le manque de lumière est néfaste à la qualité de notre sommeil. "En ce moment il fait beau, il faut s'exposer au soleil le plus possible. Allez sur vos balcons, sur des terrasses si vous en avez, exposez-vous aux fenêtres parce que cette lumière va régler votre horloge biologique et vous aider à mieux dormir la nuit".

Gare au changement d'heure

La mauvaise nouvelle est attendue le week-end prochain, puisque nous repasserons à l'heure d'été le dimanche 29 mars à 2 heures. Une heure de sommeil en moins que notre organisme mettra plusieurs jours à digérer. Ce changement d'heure devrait être définitivement supprimé en 2021.