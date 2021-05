Comment provoquer la chance en sortant de la routine ?

La chance n'est pas innée, certains modes de vie l'empêcheraient de se développer. Il est pourtant possible de booster votre chance, en cassant votre routine notamment.

Cachez cette routine que je ne saurais voir. Vous êtes malchanceux ? C'est peut-être de votre faute. Dans l'émission "C'est déjà demain", l'auteure Caroline De Surany nous explique comment provoquer la chance grâce à un mode de vie bénéfique pour tout votre être. Explications.

Vous aimez votre petite routine journalière ? Cela ne va pas vous porter chance. "La routine, c'est le pire ennemi de la chance", nous dit l'invitée d'Églantine Éméyé.

Éviter le mode automatique

Quand on fait toujours les mêmes choses par réflexe, quand on prend toujours le même chemin, on va être un petit peu en mode automatique.

Lorsqu'on se trouve dans une routine, il devient de plus en plus rare de faire attention aux petits détails du quotidien. Que ce soit "trouver un billet par terre" ou "croiser quelqu'un dans la rue et que ça mène à une opportunité", à un certain point, on ne remarque même plus ce qui se passe autour de nous.

Être ouvert à la chance

Il est possible d'être beaucoup plus alerte aux détails et opportunités du quotidien en y faisant plus attention. Caroline De Surany explique que changer d'itinéraire ou de stations de transports en commun permet d'être plus attentif au présent.

Le fait de simplement descendre une station plus tôt du bus, du tram, du métro ou prendre une rue différente de celle qu'on prend, ça va faire qu'on va être beaucoup plus alerte parce qu'on va faire attention.

Selon le scientifique Richard Wizman, c'est cette ouverture qui différencie les chanceux des malchanceux.

Le petit détail qui change tout

L'auteure qui fait aussi des consultations en cabinet explique avoir vu des dizaines de personnes qui ont vu "des transformations énormes" après avoir changé des "petits détails de leur vie". En prenant son vélo plutôt que le métro, une patiente a changé de vie en bénéficiant d'une activité physique. Elle a aussi rencontré quelqu'un de cette manière-là, en attachant son vélo.

C’était quand, la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ?

"C'est extraordinaire de se lancer" affirme Caroline De Surany. Elle mentionne la sensation de "goûter quelque chose" ou "essayer une activité" : "Essayez de vous rappeler que vous avez fait quelque chose pour la première fois."

La peintre Paul Gauguin a changé de vie de cette manière : "Il était banquier et il avait fini par tout lâcher pour devenir peintre." Cet homme est aujourd'hui "le peintre dont les tableaux se vendent le plus cher sur le marché".

