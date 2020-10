Comment reconnaître une bonne intuition ?

Difficile de savoir ce qu'est vraiment l'intuition. Don, émotion ou encore sixième sens, on fait le point avec Églantine Éméyé et son invitée.

Dans C'est déjà demain, Églantine Éméyé s'intéresse à cette sensation impalpable : l'intuition. Notre spécialiste Lydie Castells nous aide à identifier ce qu'est une intuition.

Je n'ai pas écouté mon intuition

Voici le témoignage d'Alexandre, auditeur de France Bleu. Il nous raconte qu'il s'est rendu aux Îles Canaries pour pratiquer la plongée en apnée pendant ses vacances. Ce moment de plaisir a failli tourner au drame.

Alexandre s'est rendu à un endroit réputé pour la plongée. Ce jour-là, la mer est démontée. Sa première intuition est de rebrousser chemin face au danger.

Pourtant, notre auditeur a choisi une autre voix :

J'avais vraiment envie de plonger et il y avait des locaux qui le faisaient

Alexandre n'écoute pas son intuition et il décide de plonger malgré les mauvaises conditions. Pris dans les remous, il perd son masque, son tuba et se blesse. Il finit à l'hôpital et reçoit des soins et cinq points de suture.

Reconnaître son intuition

Lydie Castells, co-auteure de "L'intuition, et si on l'écoutait vraiment ?" aux éditions Eyrolles nous aide à identifier une intuition :

C'est quelque chose qui arrive sans crier gare

Une intuition est quelque chose de soudain. On ne peut pas la convoquer ou demander son avis sur une situation donnée.

Mais l'intuition est souvent en lutte avec notre esprit cartésien, ajoute Lydie Castells.

Le mental est sans arrêt en train de déconstruire ce que l'intuition va nous donner

Elle nous conseille donc de suivre plus souvent notre intuition, une conviction fulgurante qui arrive sans qu'on ne l'ait sollicitée.