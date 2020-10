Comment réduire ses déchets ?

Pourquoi ?

Car il est temps de préserver la planète, mais aussi notre santé et notre budget. Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. C’est la clé. Chacun d’entre nous en France, produit chaque année en moyenne 211 kg d’ordures ménagères et 66 kg de déchets recyclables. Qui dit moins de déchets, dit moins d’emballage à produire, donc moins de matières premières utilisées, moins d’énergie consommée pour les transformer ou les transporter. Mais si nous ne nous sommes pas mis au zéro déchet avant, c'est certainement parce que nous ne savons pas comment réaliser cette transition concrètement . De plus, tous ces changements nous semblent souvent bien contraignants. Par quoi commencer ? Qu’est ce qui est le plus important ? .

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Lundi: Pourquoi faire appel à un coach zéro déchet ? Par quoi commencer ? Michaël Forest, coach zéro déchet

Mardi: Comment nettoyer la maison sans polluer en limitant les emballages ? Michaël Forest, coach zéro déchet. Que pouvons nous acheter en vrac ? réponse avec Gwenaïc de la Bonne pioche à Grenoble

Mercredi: Fabriquer ses produits d'entretien ? Réponse avec Michaël Forest , coach zéro déchet. Comment fabriquer ses produits cosmétiques ? Réponse avec Sylvia des Fleurs de dosha .

Jeudi: Pourquoi et comment fabriquer son compost en maison ou en appartement avec Jacques Ginet, notre jardinier.

Vendredi : Lutter contre l'obsolescence programmée et réparer les objets grâce au Repair café du pays Voironnais

Lundi

Pour réussir le pari, j’ai fait appel à Michaël Forest qui est coach zéro déchet, il va nous expliquer son rôle et la façon dont il travaille avec les particuliers. Car un coach peut nous faire gagner du temps et peut-être de l’argent. Il va réaliser en effet une forme d’audit de notre façon de vivre, poste par poste, pièce par pièce pour proposer des solutions pour chacune des évolutions qu'il suggère. Et donc au bout du compte, Nous avons en main un petit livret personnalisé d’une bonne dizaine de pages pour répondre à nos besoins, notre mode de vie et nos attentes.

Zéro déchet Lundi Copier

Mardi

Oui, mais, par quoi commencer ? Une action qui vous plaît et vous paraît simple à mettre en œuvre. Le reste viendra plus tard ! Voici quelques astuces :

Nettoyer régulièrement les ampoules surtout celles qui ne sont pas LED, nous permet d’économiser de l’énergie,

Poser des multiprises avec interrupteur pour éviter de laisser les appareils en veille,

Découper de vieilles serviettes de bain pour fabriquer des lingettes ou acquérir un lot de lingettes multi-usages, ça aussi c’est bien. Adieu donc le papier absorbant !

Commencez par réduire, voire bannir les produits à usage unique. À eux seuls, les produits jetables représentent 30 Kilos de ce que nous jetons chaque année.

Michaël Forest nous aide à poursuivre notre démarche. Comment nettoyer la maison et faire fonctionner le lave-vaisselle à moindre frais ?

Recette pour remplacer les tablettes du lave vaisselle

Dans un bocal en verre, mélanger 100 g de bicarbonate de soude, 100 g de cristaux de soude, 100 g de percarbonate de soude. Dans un autre bocal placer de l’acide citrique. À chaque machine ajouter deux cuillères à café du premier mélange et une cuillère à café d’acide citrique pour un cycle à 70° vous garantit une vaisselle impeccable.

Les produits indispensables au remplacement des produits ménagers

Le vinaigre blanc: conservateur alimentaire, dégraissant, détartrant, désinfectant, désodorisant, au minimum 8°, idéalement 12°.

Le savon de Marseille : pour le linge, nettoyant multi-usages

Le savon noir : nettoyant multi-usages, dégraissant, détachant, antiseptique

Le bicarbonate de soude : abrasif doux, adoucissant, nettoyant

Le carbonate de soude ou cristaux de soude : nettoyant surtout pour les graisses, détachant, détartrant, adoucissant

Le percarbonate de soude : comme le carbonate de soude mais aussi blanchissant et détachant au contact de l’eau oxygénée

L'acide citrique : détartrant acidifiant, nettoyant, bactéricide et fongicide. Combiné à du bicarbonate de soude et un liquide, il mousse et libère toute sa puissance.

Acheter en vrac, c’est une pratique qui se développe, il s’agit de partir faire ses courses en apportant ses contenants (bocaux, sacs à vrac,) chez les commerçants. La bonne pioche, une épicerie grenobloise en vrac. Il est possible d'acheter en vrac bien plus que des lentilles, du riz ou des fruits secs. Saviez-vous que vous pouvez acheter aussi du chocolat, de la lessive, du miel, l'huile, le vinaigre etc...

zéro déchet Mardi Copier

Mercredi

Comment vivre sans aluminium et sans film étirable ? A l'épicerie en vrac la bonne pioche, la solution, c’est le bee-wrap. Acheter des marques iséroises : Prints of Grenoble et atelier miel

Bee wrap, un emballage écologique © Getty

Ensuite, pourquoi ne pas enchaîner avec la fabrication de produits de beauté… C’est une prochaine étape que nous allons suivre avec Sylvia des Fleurs de dosha. Elle propose régulièrement des ateliers pour s’initier.

Démaquillant

50 % d’hydrolat de rose, de fleur d’oranger ou de camomille +50% d’huile végétale au choix exemple amande douce ou calendula. Mélangez le tout dans un flacon est conservé au frigo maximum deux mois. D’une manière générale, un produit solide dure plus longtemps qu’un produit liquide. Le gel à raser peut être remplacé par un savon bout qu’on peut aussi utiliser pour se démaquiller ou se laver le corps et les mains.

Jeudi

Un tiers de notre poubelle peut s’éliminer facilement grâce au compostage ! Nous produisons près d’1 kg de déchets par jour et par personne, c’est évidemment trop ! La prévention des déchets consiste à en produire moins et donc à alléger notre poubelle. Suivez la leçon de Jacques le jardinier pour agir au quotidien grâce au compost. Car 30 à 40% du contenu de notre poubelle peut être composté. Notre région n’est pas en reste et les communes s’organisent pour donner conseils et astuces, des formations gratuites, la mise à disposition de composteurs ! Bac à compost, lombricompostage, seau à compost, renseignez-vous sur les initiatives de votre commune. A chacun son compost.

Vendredi

Réparer les objets, c’est possible. Les repair café se développent un peu partout dans notre région, Georges est bénévole et passionné au repair café du Pays voironnais. Chaque semaine, les RDV permettent aux particuliers de venir pour réparer avec l'aide d'un bénévole. Il s'agit de transmettre un savoir-faire et de donner une seconde vie aux objets.