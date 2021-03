Comment réduire son stress grâce à la respiration ?

Le stress peut rapidement rendre le quotidien invivable à ceux qui le subissent. Des exercices spécifiques de respiration et de yoga peuvent y remédier facilement.

Dans l'émission "C'est déjà demain", Églantine Éméyé revient sur les bienfaits de certaines techniques de yoga associées à des exercices respiratoires afin de se débarrasser du stress au quotidien. Les deux invités, Lionel Coudron, médecin et professeur de yoga et Corine Mieville, professeur de yoga et yogathérapeute, dévoilent des solutions simples qui peuvent concrètement être mises en place.

Près d'un Français sur cinq se dit stressé la plupart du temps. Face à ce fléau qui peut rapidement avoir des impacts négatifs sur la vie de chacun, de nombreuses techniques naturelles coexistent.

Apprendre à respirer comme il faut

Avoir une bonne maîtrise de sa respiration est une première clé pour limiter l'anxiété. Lorsqu'on se retrouve en état de stress, notre ventilation pulmonaire s'accélère et provoque une augmentation de l'amplitude respiratoire. Cette accélération a des conséquences directes en apportant une dose supplémentaire d'anxiété et de stress non nécessaires. Ces paramètres physiologiques ne viennent qu'empirer les choses, il faut donc à tout prix ralentir cette respiration pour ne pas aggraver la situation.

Concrètement, on peut s'entraîner à respirer tranquillement et plus régulièrement. Pour Corine Mieville, il est important de débloquer le diaphragme. Pour ce faire, il faut mener "un apprentissage de la respiration abdominale et thoracique". On favorisera donc une prise d'air lente avec le ventre plutôt que par le haut de la poitrine. En réduisant les inspirations et expirations, on réussit à apaiser le corps. Les pensées anxiogènes n'en seront qu'améliorées !

Le yoga, une pratique insuffisante pour réduire le stress

Pour le médecin Lionel Coudron, le yoga ne suffit pas. Les exercices respiratoires non plus. C'est l'alliance de ces deux pratiques qui permet à notre corps entraîné de "se libérer d'un certain nombre de tensions musculaires". Il faut donc une régularité dans la pratique pour atteindre "cet état de calme, de façon à pouvoir s'y reconnecter".

C'est comme un pianiste, il faut faire ses gammes tous les jours ou au moins trois fois par semaine.

C'est précisément l'entraînement à ces pratiques qui permet, lorsqu'on se retrouve en situation de stress, de pouvoir moduler son souffle avec la technique la plus adaptée aux circonstances.

Pour en savoir plus sur les techniques pour combattre le stress ainsi que les bienfaits du yoga au quotidien, écoutez l'émission complète "C'est déjà demain" du lundi premier mars 2021.