Comment reprendre confiance en soi avant la rentrée ?

Après une période compliquée et des vacances un peu particulières pour beaucoup d'entre nous à cause de la crise sanitaire, il est important de se recentrer sur soi avant de reprendre le chemin du travail ou encore du bureau. Patricia Taillebresse, coach mentale vous aide à vous retrouver.

Alors que la rentrée approche à grands pas, il est important de prendre du temps pour soi et de se recentrer. À une époque ou tout va beaucoup trop vite, il nous arrive d'oublier l'essentiel, vivre. Pour commencer au mieux cette nouvelle rentrée, il est important de retrouver confiance en soi. Si vous manquez de confiance en vous, commencez par accepter toutes les choses qui peuvent se présenter à vous, ne renoncez pas à quelque chose par peur de l'échec.

Pour vous donner de la confiance, ouvrez le dialogue avec le monde qui vous entoure et surtout n'ayez pas peur de cela. Personne n'est à l'aise avec le fait de devoir parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou peu. Le fait de créer un dialogue vous apportera une grande confiance en vous.

Tout le monde fait des erreurs, et c'est normal. Il vous faut juste accepter l'échec. Essayez de comprendre ce qui vous a fait rater un objectif et voyez comment vous pouvez vous améliorer. Ne restez pas sur un échec, regardez devant et prenez cet échec pour forger votre prochaine victoire.

Pour gagner confiance en vous, n'hésitez pas à rejoindre une équipe sportive ou des amis pour partager un moment. Surtout ne vous surestimez pas. N'ayez pas peur de commencer une activité à un niveau assez bas, les victoires que vous amasserez vous permettront de gagner en confiance.

Comment limiter le stress ?

Le stress est présent au quotidien dans notre vie et ceci peut avoir des conséquences dramatiques sur notre organisme. Votre vie de famille, votre travail, votre routine peuvent vous apporter du stress qu'il faut vite éliminer. Pour cela, n'hésitez pas à faire du sport, seul ou à plusieurs. Le sport permet de se libérer l'esprit et vous permet en même temps de rester en forme.

Organisez vos journées pour ne pas vous retrouvez sous un amas de choses à faire. Le fait de ne pas s'organiser peut entraîner une augmentation du stress quand plusieurs événements arrivent en même temps. Privilégiez le travail au cas par cas, ne faites pas plusieurs tâches en même temps.

Prenez du temps pour vous. Il est important de faire des pauses dans votre journée ne serait-ce que pour souffler. La respiration abdominale est présente dans de nombreuses activités comme le Yoga ou la sophrologie et ce n'est pas pour rien. Si vous le pouvez allongez vous sur le dos et inspirez profondément en gonflant le ventre. Votre cage thoracique et vos épaules vont remonter en même temps. Prenez ensuite le temps d’expirer lentement par la bouche. Imaginez que vous inspiriez de l’énergie et du calme et que vous expulsiez les tensions et les pensées négatives.