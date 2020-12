Comment s'amuser dans nos montagnes enneigées ?

Sans remontées mécaniques, on profitera tout de même de la neige dans nos stations. Voici un tour sur d’autres pistes. Promis, on va en profiter. Retrouvons nous à Chamrousse. La station ne manque pas d’idées pour divertir ses visiteurs.

Cinq conseils pratiques pour cinq jours

Lundi Les raquettes à neige

Pour cette première journée, testons les raquettes à neige, des raquettes nouvelle génération, grâce à Olivier Bizet, accompagnateur en moyenne montagne. Il est titulaire d'un Brevet d’Etat qui permet d’emmener des gens dans les montagnes. Lorsqu'il y a de la neige, les randonneurs s’équipent de raquettes. Les plus petits modèles s’adressent aux enfants à partir de trois ans. Elles sont réglables et doivent correspondre à notre corpulence. Pour acquérir une bonne paire, il faut compter environ 80 euros. Veillez à vous chausser correctement de bottes de neige ou d’après ski qui maintiennent bien le pied. On ne s’aventure pas hors sentier sans être accompagné de quelqu’un qui a la connaissance du milieu montagnard enneigé, la neige cache les reliefs. Notre balade nous emmène à travers les clairières de Bacha-Bouloud à Chamrousse. L'après ski se développe, de plus en plus de jeunes apprécient de partir en nocturne. L'expérience ne s’adresse pas seulement aux touristes ; tout le monde y trouve son compte. En petit groupe pour découvrir la nature en intimité. C’est assez physique quand même. Un peu plus que la randonnée.



Mardi La motoneige

Sur un parcours dédié en forêt ou le soir jusqu’au sommet de la Croix de Chamrousse, c’est l’occasion de tester la conduite de ce drôle d’engin canadien ou de profiter du paysage si vous préférez vous installer derrière le conducteur. A GTR Chamrousse, le moniteur s’appelle Julien et vous allez l’entendre, il n’est pas né à Chamrousse. Le Circuit Forêt est aussi ouvert aux enfants à partir de 6 ans et aux adolescents qui évoluent sur des machines adaptées à leur taille et à leur morphologie. C’est le moment de tester notre agilité et notre dextérité, les sensations sont garanties. L’objectif est de nous faire découvrir ce moyen de locomotion très atypique qui vient du Canada pour découvrir la montagne autrement. Sans aucun doute, la conduite d'une motoneige muscle les bras. Nous pouvons donc choisir de conduire ou d’être passager derrière un membre de votre famille, un ami ou même un moniteur si vous avez envie d’être derrière en tête de file. Pour les enfants, il faut compter 35 € pour les enfants en journée et pour les adultes c’est à partir de 55 € en journée ou encore 120 € en duo le soir sur la grande randonnée d’une heure.

Mercredi Le ski de fond

L’ESF de Chamrousse compte une petite vingtaine de moniteur pour découvrir l’activité et se faire plaisir en toute sécurité. Le ski de fond est un sport d’endurance, il peut s'apparenter au même titre que le footing ou le vélo, Guillaume Berhault est coordinateur nordique et moniteur à l'ESF. Je ne vous cache pas que j’ai un peu d’appréhension. A priori l'apprentissage du ski de fond provoque moins d’appréhension car nous skions moins vite qu’en ski alpin. cependant, le moniteur choisit des exercices et des terrains qui sont adaptés à chaque personne que ce soit pour débuter ou se perfectionner. Le pas alternatif est plus complexe notamment en descente, il est donc vraiment préférable de débuter avec un moniteur. A chacun sa formule. Pour pratiquer l’activité, choisissez des vêtements de ski confortables car il va falloir bouger et plutôt une bonne paire de gants que des moufles afin d'enfiler les dragonnes. Une bonne gourde s’avère aussi indispensable. C’est physique

Un jardin d’enfants accueille les enfants de 4-5 ans

L’offre « au mois » qui comprend 2h30 de cours chaque samedi du mois de janvier, février ou mar

Jeudi Le ski de randonnée

Philippe Halot est Président du Bureau des guides à Chamrousse, guide de haute montagne, il travaille aussi à la Régie des remontées mécaniques comme responsable de la sécurité du domaine alpin. Il accompagne les sorties en ski de randonnées qui deviennent aujourd’hui la solution pour la pratique du ski alpin. Il a déjà les skis aux pieds. La montagne nous fait rêver mais elle exige un long apprentissage. C’est surtout une autre façon d’envisager la montagne. Il n'est pas si simple de dévaler les pentes enneigées, il faut d’abord les grimper.

Vendredi Effort-Réconfort