Comment s'organiser chez soi pour être plus performant ?

De nombreuses personnes travaillent toujours de chez elles, malgré le déconfinement acté. Pour ceux travaillant de chez eux, Véronique Lebon conseille d'installer votre bureau dans une pièce isolée et fermée si possible. La pièce permettra de bien cloisonner sa journée de travail et son esprit. Lorsque l'on sort de cette pièce, le travail est terminé. Il est important de prendre le temps de s'organiser et de ranger son bureau. Il est important d'avoir un bureau aéré, celui-ci doit-être rangé.

Véronique Lebon, notre consultante en rangement vous conseille de bien séparer vos documents du travail et vos documents personnels pour ne pas se laisser déborder. Il est important de les séparer, de les ranger, et surtout de ne pas créer de pile. Pour vous permettre de ranger parfaitement vos document, notre experte vous conseille les porte vues ou les boites métalliques pour ne pas laisser de documents traîner. Le fait de voir des documents rangés permet de ne pas se stresser et de commencer chaque jour une journée de travail sereinement.

Comment éviter le gaspillage aujourd'hui pour se sentir mieux ?

Véronique Lebon, consultante en rangement nous parle de la location de vêtements Copier

Le gaspillage a l'art de nous miner. Aujourd'hui, notre consommation fait que nous nous débarrassons très vite de nos produits et notamment de nos vêtements. Pour contrer ce gaspillage et donc cette frustration, Véronique Lebon vous propose de vous habiller avec des habits en location. Cela vous permet de vous habiller chaque mois avec des habits différents avec un abonnement particulier à chaque fois. La plateforme le closet vous permet de louer des vêtements autant de fois que vous le souhaitez. Il vous suffit de vous abonner en fonction du nombre de vêtements que vous souhaitez recevoir et le tour est joué.

Si un des vêtements reçus vous plait particulièrement, il vous sera possible de l'acheter à un tarif préférentiel, de plus vous en faisant cela vous ne paierez pas l’abonnement du mois suivant. Un bon moyen de se faire plaisir, de se changer comme on le souhaite et surtout sans gaspiller.

Si vous souhaitez découvrir l'univers de Véronique Lebon, celle-ci a écrit un livre qui vous permettra de de mieux vous organiser : Le cercle vertueux du tri, rangement, bien-être et écologie aux éditions Hachette Pratique.