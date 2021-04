Comment s'y prendre avec ceux qui nous critiquent ?

Marre des critiques en tous genre ? Comment faire avec ceux qui nous critiquent ? D'abord ne pas se braquer, c'est la base et chercher à comprendre ce qui fait l'objet de la critique. Christine Deiss vous éclaire sur la bonne méthode.

"Ta coupe de cheveux, ne te convient pas, mais alors pas du tout»

« Ton intervention dans le comité de Direction, c’était pas mal, mais franchement tu pourrais faire mieux»

Marre des critiques en tous genre ? Mais ne vous braquez pas !

Comment faire avec ceux qui nous critiquent ?

Et bien d’abord, il faut comprendre quel est l’objet de la critique.

Est-ce que c’est nous qui sommes critiqués ? Ou est-ce que c’est notre contribution ? C’est à dire, l’action que nous avons effectuée ?

Car bien souvent, nous avons tendance à tout prendre de manière personnelle et à croire que l’autre NOUS critique !

Lorsque votre boss, on va prendre un exemple, vous dit que le dossier que vous lui avez rendu ne lui convient pas. Et bien, probablement que vous allez penser que c’est VOUS qui ne convenez pas à votre boss !

La critique dans cet exemple, pourtant, elle porte uniquement sur le dossier que vous lui avez rendu et non pas sur vous. Votre boss d’ailleurs, peut ne pas apprécier votre dossier et pourtant continuer de vous apprécier, vous !

Voilà, en comprenant que vous n’êtes pas l’objet de la critique, vous allez accepter cette critique beaucoup plus facilement.

Car la critique peut être constructive ! Elle permet dans ce cas de réfléchir comment s’améliorer : comment faire pour que mon dossier, corresponde plus aux attentes, davantage, aux attentes de mon boss ?

En revanche, la critique PEUT ne pas être fondée.

Et si c’est le cas, et bien là vous avez deux solutions pour agir :

La première, c’est de pousser celui , justement qui émet cette critique, à réfléchir à ce qu’il vient de vous dire... Comment ? En utilisant la reformulation écho.

Reprenons notre exemple : votre boss vous dit que le dossier que vous lui avez rendu, ne lui convient pas.

"Utilisez la reformulation écho..."

Utilisez la reformulation écho et dites : « Il ne vous convient pas ? »

Le fait de reprendre ses propres mots, et votre boss, va être poussé à réfléchir à la critique qu’il vous a faite et vous pouvez avoir la surprise de l’entendre vous dire : « si, si …finalement il me convient…mais en fait, j’ai été surpris de découvrir que nos résultats étaient mauvais… » Voilà : rien à voir !

L’autre manière de procéder, quand la critique n’est pas fondée, c’est d’aller dans le sens de la personne qui la fait cette critique, histoire finalement, de ne pas mettre de l’huile sur le feu et de faire en sorte que ça glisse sur vous, que ça ne vous atteigne pas ; de montrer à l’autre que ça ne vous atteint pas !

Votre mère vous dit : « c’est toujours comme ça, tu es incapable de faire quelque-chose de bien » Répondez par exemple à votre mère : « Oui, tu as tout à fait raison, sans doute, sans doute… »

Avec ce type de réponse, le critiqueur sera probablement déstabilisé.

La critique n’atteint pas la blanche colombe que vous êtes !