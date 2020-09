Comment se remettre en selle ?

A l’heure du tour de France, profitant de la douceur de cette fin d’été, je vous invite en effet à vous équiper d’un vélo pour se faire une jolie balade sur les chemins.

L’usage du vélo s’intensifie notamment les ventes de vélos à assistance électrique. Ils ont de nouveaux pratiquants, les 50 ans et plus, les femmes et on s’en empare aussi sur de nouveaux territoires comme le milieu rural ou la périphérie des grandes villes. Le vélo, c’est aussi une solution pour se déplacer en échappant à la circulation, aux bouchons et aux transports bondés. Alors ?

Est-ce que le vélo peut devenir votre moyen de transport quotidien en toute saison ?

Savez-vous circuler à vélo ?

Cinq conseils pratiques pour cinq jours :

Jour 1 : Est-ce que le vélo peut devenir mon moyen de transport quotidien en toutes saisons Réponse avec Julien Rebuffet, directeur des moniteurs cyclistes, Directeur du Syndicat des Moniteurs Cyclistes Français .

Jour 2 : Savez-vous circuler à vélo ? Pour débuter son cours de vélo avec un moniteur, il faut passer un petit test d’évaluation.

Jour 3: Le vélo pour faire les courses, aller au boulot et emmener les enfants à l’école, c’est lequel ? le vélo cargo et on a l’embarras du choix à Métrovélo !

Jour 4 : Le vélo pour partir en ballade, c’est bien aussi, et nous nous mettions au tandem

Jour 5 : Se protéger de la pluie et du froid et être élégant en arrivant au boulot, c’est possible avec les bons accessoires chez Naturavélo !

Jour 1: Un moniteur pourquoi faire ?

Savez-vous circuler à vélo ? C’est une vraie question, qui mérite beaucoup d’humilité car pour que nous puissions vivre tous au mieux cette expérience en toute sécurité, cela nécessite un niveau ++ pour toute la population. Les pays qui ont adopté depuis longtemps cette pratique le savent bien. Les moniteurs cyclistes ont un diplôme d’Etat. Les leçons sont payantes. Mais dans de nombreuses communes, on peut avoir accès à des cours gratuits pour soi-même et pour les membres de sa famille. A Grenoble, il faut s’adresser à Métrovélo. Les Cours sont collectifs, ou en leçon particulière.

Jour 2 : Savoir circuler, ça s’apprend !

avoir se servir de son frein avant

Anticiper les dangers, les détecter

Savoir monter sur un trottoir si nécessaire en cas de danger

Choisir son vélo

Sécuriser son vélo

Choisir son équipement

Savoir être face au piéton, aux automobiles, se sentir ambassadeur de son moyen de transport

Jour 3 : Le vélo des familles, le vélo cargo

Il est destiné à tous ceux qui ses sont déjà posé la question d’adopter le vélo pour emmener les enfants à l’école, aller au boulot et faire aussi des courses. Il en existe un certain nombre de modèles. Louez les pour savoir si cela vous convient. On découvre aussi le vélo pliant nous permet de multiplier les usages : les transports en commun, bus, tram ou train et le vélo. Alain Montillier et Joan Tosi responsable d'exploitation de Métrovélo et Joan Tosi est responsable communication de Métrovélo nous proposent des solutions.

Jour 4 : Se balader à vélo, en duo

Pour se balader sur la ViaRhôna, ou tout autre itinéraire en famille ou entre ami, il n'y a pas que le vélo à assistance électrique. Et si vous tentiez le tandem ! Le plus grand, le plus costaud ou le plus confirmé s'installe devant. Attention accordez vos pédales pour passer une bonne journée.

Jour 5 : Braver les intempéries

Avec Julien, moniteur cycliste nous sommes allés chez Naturavélo pour trouver les accessoires qu'il nous faut. Casques, cape, guêtres, pantalon, ceinture réfléchissante, manchons...on a le choix !