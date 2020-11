Comment se rendre utile ?

Cinq jours pour cinq conseils

Lundi : lutter contre la solitude, l’isolement

SOS Amitié : Rompre la solitude, garder le lien, écouter pour vaincre l’angoisse, c’est l’objectif pour cette association d’utilité publique. En effet, il existe des locaux à Grenoble, à Bourgoin Jallieu, à Voiron. Aujourd’hui, il s’organise aussi en télétravail et communique aussi pat tchat pour tendre une oreille anonyme mais bienveillante qui ne juge pas. L’engagement est important mais l’association investit pour former ses écoutants et il faut donc se rendre disponible un minimum d’heures par mois pendant 3 ans si possible. Mais l’expérience est enrichissante humainement. La détresse, la solitude, la violence ne sont pas inhérents à la pauvreté, toutes les classes sociales sont impactées. Si vous avez envie de devenir écoutant et rejoindre une des plateformes d’écoute, il en existe trois en Isère à Grenoble, à Bourgoin Jallieu, à Voiron. Vous pouvez remplir le formulaire sur leur site internet .

Au bout du fil : Dans cette veine, notez qu’il est possible de visiter des personnes seules, âgées ou handicapées par téléphone. Il s’agit d’une mission proposée par Au bout du fil sur toute la France. Donc, si vous voulez donner un peu de votre temps sans vous déplacer et selon vos disponibilités. Vous pouvez devenir appelant bénévole. Vous rendrez visite à des personnes seules, âgées ou handicapées, régulièrement par téléphone.

Mardi : un repas chaud

Help SDF Grenoble : une initiative spontanée, un collectif qui fonctionne sur Facebook et qui permet à tous ceux qui ont envie d'apporter du réconfort aux sans-abris. Marie participe au maraude dans les rues de Grenoble pour soutenir les personnes sans domicile, les migrant-e-s et les réfugié-e-s. Une maraude dure en moyenne 2h30 à 3h, en fonction du nombre de personnes rencontrées. Chaque équipe s'organise la veille . Chacun apporte ce qu'il peut. L’idée pour Noël c’est le calendrier de l’avant inversé : remplir dés le 1er décembre une boîte un sac avec des produits de première nécessité.

Pour eux : Si vous ne pouvez pas se déplacer, des livreurs qui vont directement chez vous chercher les repas qui sont préparés et les distribuent.

calendrier de l'avent inversé

Mercredi : du soutien scolaire

Entraide Scolaire Amicale : L’association(E.S.A) a pour but d'accompagner bénévolement, dans leur scolarité, des enfants que leurs parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de connaissances nécessaires et de moyens financiers, et de favoriser leur insertion dans la société et leur ouverture culturelle. Thierry Avon-Variot est responsable d'Entraide Scolaire Amicale. Anne-Marie Escala-Gallet est bénévole. L'association accompagne les jeunes du CP à la terminale. Entraide Scolaire Amicale est organisée par antenne au niveau national. Il existe une antenne à Grenoble, et une autre antenne à Villefontaine. Les profils des bénévoles sont très différents, 50% d’entre eux sont des actifs. Ils bénéficient tous d’un accompagnement, d'un cadre. On peut rejoindre le projet pour consacrer du temps aux enfants mais aussi pour faire fonctionner la structure.

Jeudi : des jouets

Le Secours populaire français intervient dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du maintien dans le logement, de l’accès aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès à la culture et plus généralement de l’accès aux droits pour tous. Philippe Girard est membre du secrétariat départemental du Secours populaire ressources et communication. Présent sur tout le territoire de l’Isère à travers 23 structures, il rassemble plus de 5000 bénévoles. Participez à l'action Les pères Noël verts !

Le Secours populaire de Bourgoin Jallieu a un partenariat avec un restaurateur “la maison Blanche” de Nivolas-Vermelle. Ouvert pour du drive, le restaurateur se charge de récupérer vêtements chauds et jouets qui seront ensuite offerts aux bénéficiaires de l'association. Le patron du Secours populaire Porte de l'Isère est Jean-Michel Monnet-Paquet.

Vendredi : du réconfort et de l'espoir

La Croix Rouge des Vallons de l'Isère (secteur la Tour du Pin-Les Abrets) relaie ainsi l’action de l’association “et vie danse” qui danse aussi la solidarité . Christiane Aimonetti, la présidente nous explique comment les aider en apportant des cadeaux pour les plus démunis. On dépose sa boîte à la Croix Rouge, à l’association Et Vie Danse à la Tour du Pin, vous pouvez aussi réaliser cette démarche de façon autonome évidemment.

La Poche Trouée à Roussillon vient en aide aux personnes en difficulté et aux SDF. Elle récupère des dons de tous ordres (meubles, vêtements, produits d'hygiène, nourriture.) qu'elle redistribue. Elle prépare le Noël des sans-abris, des personnes âgées et des enfants qui sont placés en urgence ainsi que des enfants en situation de handicap. Céline Goncalves est Présidente de l'association.