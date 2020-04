Comment traverser le confinement avec un handicap ?

C'est un peu comme si ton enfant fonctionnait sous un système d'exploitation, alors que le monde entier est sous Windows

C'est la définition de l'autisme selon Peter Patfwal.

Petit manuel de survie à l'usage des parents d'enfants handicapés

Invité de France Bleu Loire Océan, Peter Patfawl est originaire de Laval et handicapé. Dans son combat pour l'aide aux personnes handicapées et autistes, il publie un mode d'emploi intitulé

: Manuel illustré comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider les parents aux éditions de la boite à Pandore.

On y trouve également Comment comprendre mon copain autiste ? Aux éditions la boîte à Pandore.

Les repères, plus importants pendant le confinement

L'objectif de cette parution, c’est de comprendre le handicap et d’avoir des clefs pour partager des moments sereins avec l'enfant handicapé.

Véritables manuels de survie, ces guides le sont davantage à l'heure à le chef de l'Etat Emmanuel Macron vient d'annoncer des mesures spéciales à destination des personnes handicapées, parmi lesquelles autistes, en les autorisant par exemple à sortir plus souvent dans les lieux qu'ils fréquentent habituellement, des sorties rassurantes car elles constituent un repère pour ce public. Une annonce faite lors de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme.

Le Covid-19, une opportunité pour sensibiliser au handicap ?

Label Handinome - Peter Patfawll

Pour Peter Patfawl : "Cette crise du coronavirus met en relief tous nos problèmes de sociétés qui restaient jusqu'ici dans des zones d'ombre ou l'indifférence". Selon le dessinateur, le nouveau virus pointe du doigt tous les dysfonctionnements et les problèmes liés au handicap, au même titre que d'autres difficultés. Parmi eux, citons les soins, et les démarches qui nécessitent un déplacement à l'hôpital, tout comme la vie quotidienne des personnes handicapées en France, toutes ces contraintes sont rendues visibles. Une période qui représente une opportunité, non seulement pour encourager à la sensibilisation, mais aussi à la solidarité. Alors que les IME et autres institutions spécialisées sont fermées, le blog de France Info TV, les Baobabs

proposent des articles et conseils pour s'entraider.

Un label solidaire et collaboratif pour les parents

A cet effet, le label solidaire Handinome a vu le jour. Le but de cette action est que chaque famille forme un binôme avec une personne handicapée, et plus largement avec un public plus fragile que la moyenne, proche, voisin, autre membre de la famille, personne malade, ou vieillissante afin de l’aider, de l’appeler, et d'avoir de ses nouvelles, de le soutenir en cas de besoin.

