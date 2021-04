Comment vivre aux côtés d'une personne grincheuse ?

Ils ronchonnent tout le temps, ils se plaignent sans cesse, rien ne va jamais pour eux, et de toute façon, tout est compliqué. Ce sont de véritables rabat-joie ! Comment vivre au côté d’une personne grincheuse ? Regardez !

Lorsqu’on partage sa vie avec une personne qui râle tout le temps, le plus important pour moi, et bien c’est d’apprendre à rester ou à être zen ! Car le grincheux ou la grincheuse gâche souvent non seulement son plaisir mais également celui des autres.

Comment faire ?

Il faut savoir prendre du recul, ne pas se laisser happer par le flot des pensées négatives ! Pas simple ! 4 conseils pour y arriver :

Le premier : quand on aime, il faut accueillir l’autre dans sa différence. Ne vous focalisez pas sur le côté râleur, essayez plutôt d’aller voir les bons côtés de votre partenaire !

Deuxième conseil : vous pouvez aussi, faire prendre conscience au grincheux ou à la grincheuse de l’effet contagieux de ses ronchonnements. L’un ou l’autre peut alors s’isoler temporairement ! D’ailleurs, sans oreille attentive vous verrez que le ronchon arrête souvent de ronchonner…

Troisième conseil : si vous ne pouvez pas vous éloigner, et bien prêtez au grincheux ou à la grincheuse une oreille attentive, mais surtout, surtout, n’acquiescez pas à ses plaintes : vous ne feriez que les perdurer !

Dernier conseil : A chaque fois que la personne grincheuse se plaint, essayez de l’aider à aller vers une solution. Comme ça, elle ne restera pas dans la SEULE PLAINTE. Ca la mettra dans l’action et non plus dans la victimisation

Quoi qu’il en soit n’oubliez jamais vos propres limites, l’amour ne règle pas tout.

Et si, si malgré tout ce que vous faites, il n’y a plus suffisamment de bon dans votre relation, rappelez-vous : on ne peut pas changer la personne, mais on peut changer de personne…