Confiné dans les vignes

Dynamique, souriant et bio jusqu'au bout du sécateur

Jean-Pierre Frick est l’un des précurseurs de la viticulture biodynamique en France. Comme la plupart des agriculteurs, ses activités strictement agricoles, soin des vignes, mise en bouteille se poursuivent pendant le confinement. Ce qui change c’est l’aspect économique, plus de possibilité de visite et de vente au domaine, peu de ventes à des cavistes puisqu’eux même vendent peu, et les 5 salaires qu’il faut continuer à verser. Ce n’est donc pas facile mais Jean-Pierre Frick trouve des aspects positifs à cette situation.

Jean-Pierre Frick, viticulteur en biodynamie à Pfaffenheim près de Colmar.