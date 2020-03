Confinement : comment éviter les kilos en trop !

Comment résister aux tentations de grignotage et éviter de grossir en étant enfermé chez soi à cause du confinement ? D'abord une bonne alimentation commence par un papier et un stylo ou le bloc notes de votre portable, on inscrit la liste des courses en fonction des menus de la semaine, donc on repère les recettes en amont et en famille pour faire plaisir à tout le monde c'est important , et ceci pour 2 raisons: avoir une bonne visibilité des repas et des quantités à acheter et en plus ça permet de se rendre une seule fois dans la semaine au supermarché ou chez votre producteur donc on limite les trajets et les contacts!

Comme vous avez sélectionné des recettes de saison, privilégiez sur la liste de courses les produits frais de saison, des légumineuses, des céréales, des fruits à coques, fruits frais, légumes , œufs viande et poisson et quelques produits laitiers, vous pouvez varier en fonction des goûts de chacun; ne pas oubliez le pain du boulanger bien meilleur que les pains industriels, et vous oubliez les sodas, les jus de fruits, les gâteaux et biscuits trop sucrés ou trop salé pour privilégier le fait maison! vous oubliez aussi les plats préparés bourrés d'additifs et de sel .

Ce qu'il faut retenir:

-Au moins un féculent complet ou semi-complet par jour : pain complet, pâtes, semoule, riz, pommes de terre, boulgour, quinoa...

-Des légumes secs au moins 2 fois par semaine : lentilles, haricots secs, pois chiches, etc

-Des fruits et des légumes chaque jour : par exemple 3 portions de légumes et 2 fruits.

Il faut avoir en tête qu'avec le confinement

-on est plus sédentaire ,on prend un petit-déjeuner ou un goûter alors que d’habitude on n’en prenait pas

, avec le confinement on reste plus longtemps à table et on mange davantage

-on peut s’ennuyer, alors on tente de combler ce vide avec de la nourriture.

Pour ne pas accumuler les kilos superflus, on peut commencer par :

-manger lentement : quand on mange vite, on mange trop. Donc, il faut prendre le temps de mastiquer pour sentir la sensation qu’on est rassasié.

-manger des fibres et des aliments rassasiants: les légumineuses : les poissons (frais, surgelés ou en conserves), les œufs, les produits laitiers (lait, yaourts, fromage, fromage blanc)... Et on n’oublie pas les légumes.

Comme en temps normal, c'est une alimentation équilibrée qui permet de rester dans la meilleure forme possible. Autrement dit, il faut manger de tout en quantité raisonnable et en "limitant la consommation de produits sucrés, salés ou gras... mais il n'est pas interdit de craquer sur un bon chocolat ou un cookie maison! il faut aussi savoir se faire plaisir

Stopper les kilos passe aussi par l'exercice pour 20% de la note donc vous aurez compris que l'alimentation compte pour 80% de votre forme

Comment faire de l’exercice par temps de confinement ?

Si on peut faire 30 minutes ou 1 heure d’exercice par jour chez soi, c’est bien : des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement, d’équilibre. Même si on habite en appartement, on peut faire les 100 pas entre la chambre et le salon, monter et descendre les escaliers de l’immeuble…

La règle d’or est de ne pas rester assis trop longtemps : il faut au minimum prendre le temps de marcher un peu toutes les 2 heures.

On peut faire le tour du jardin si on a la chance d’en avoir un ou sinon le tour du pâté de maisons (en n’oubliant pas son attestation de déplacement). En effet, sont autorisés les "déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective".