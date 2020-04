Confinement : Comment s'entretenir sans sortir ? Tous les conseils avec notre coach sportif

Ce confinement que nous vivons en France depuis le 17 mars nous impose plusieurs contraintes. Il est difficile de vivre une vie normale et de continuer à faire ce que l'on faisait quand tout allait bien. Il est peut-être compliqué pour vous de garder une vie saine en mangeant de bons produits et en pratiquant une activité physique quotidienne ? Comment faire pour garder la ligne ? Quels sont les sports que vous pouvez pratiquer à la maison ? Cet article est fait pour vous alors bonne lecture !

Comment se comporter à la maison ?

Le secret pour pratiquer du sport à la maison est d'adapter sa capacité et ses possibilités à l'espace que l'on a.

70% de notre ligne tient de notre alimentation et 30% grâce au sport. L'un ne va pas sans l'autre, il est donc extrêmement important de faire attention à ce que l'on mange et de pratiquer une activité physique régulière.

Quels sports pratiquer pour garder la ligne

Heureusement durant ce confinement, vous avez le droit avec votre attestation de sortir 1H par jour dans un rayon de 1km. Profitez durant ces sorties pour pratiquer des sports à poids de corps. Faîtes des exercices de renforcement : pompes, squats, abdominaux... Il est également possible de pratiquer des sports un peu plus cardios. Alliez tout ça avec un peu plus de travail cardiovasculaire comme de la course ou de la marche. Le cumul des deux permettra sur une heure d'avoir une bonne séance. Un bon entretien ! Alors hop, n'hésitez plus et bougez vous !