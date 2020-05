Confinement : comment soulager son dos

Pour soulager votre dos, Laurence vous propose deux exercices simples à répéter plusieurs fois.

Depuis le début du confinement, on reste en forme avec France Bleu et notamment les conseils de Laurence. Professeur diplômée, elle vous donne chaque jour des exercices à faire chez vous.

Sollicité à longueur de journée, notre dos a vraiment besoin d'une attention particulière. C'est pourquoi Laurence vous propose ces exercices de torsion. Pas de crainte à avoir : on ne force pas, on respire et on suit les conseils.

Portez-vous bien avec France Bleu !

