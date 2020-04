Confinement : créativité et exercice physique avec les enfants

Comment occuper les enfants tout en leur faisant faire une activité artistique et une activité physique ? Voici la proposition de Laurence pour France Bleu.

Laurence est professeur diplômée. Pendant le confinement, elle vous donne des petits exercices simples à faire chez vous pour garder la forme et le moral !

Voici une proposition originale et bienvenue quand on a des enfants.

Prenez d'abord le temps de réaliser des dessins de fruits, de feuilles et de fleurs puis de les colorier. Attention : plus il y aura de dessins, plus l'activité physique sera difficile !

Puis Laurence vous propose la posture de yoga de l'arbre.

Portez-vous bien avec France Bleu !

à voir aussi Confinement : un parcours de baby-gym pour occuper les plus petits enfants

à voir aussi Confinement : racontez une histoire avec des postures de yoga