Confinement : cuisiner en famille pour ne pas trop mijoter dans son salon

Le confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19 dure depuis six jours et il devient difficile parfois de trouver des occupation. Le chef breton Sylvain Guillemot propose de mettre à profit ces journées pour (re)découvrir le plaisir d'être derrière les fourneaux.

Et si on passait derrière les fourneaux en famille pour garder la banane ?

Bientôt une semaine de confinement en France, et si certains en profitent pour se divertir, les journées commencent a être très longues dans certains foyers. Pour que le confinement ne tourne pas au vinaigre, Sylvain Guillemot, chef de l'Auberge du Pont d'Acigné à Noyal-sur-Vilaine, propose de passer à nouveau un peu de temps derrière les fourneaux et de prendre le temps de cuisiner.

Pour le chef étoilé au Guide Michelin, c'est le moment de renouer avec la cuisine et surtout le faire en famille :"_Pour les familles dont les deux parents travaillent, on a souvent oublié ce que c'était de faire de la cuisine_. Je suis persuadé qu'on va retrouver tout ce sens que la cuisine nous donne. Pour moi c'est le même type de lien qu'on tisse avec la musique, l'art, c'est du partage. Chaque famille a son héritage de recettes, d'odeurs, de saveur... Dans ces moments difficiles, ça fait du bien de retrouver ces souvenirs, ça crée du lien."

Sylvain Guillemot, chef de l'Auberge du Pont d'Acigné à Noyal-sur-Vilaine. Copier

Si beaucoup de familles retrouvent le goût de la cuisine ensemble ces jours-ci, encore faut-il savoir quoi cuisiner. Sylvain Guillemot conseille de refaire les plats mitonnés : "Toutes ces viandes dont on ne prend pas le temps de faire mitonner parce que c'est trop long, et bien on a enfin le temps, alors profitons-en ! On peut faire cuire tout ça pendant qu'on joue à un jeu de société en famille par exemple".