Confinement : DDWine, la plateforme collective de vente de vin en ligne 100 % Héraultaise

Le Château Capion à Aniane lance le site DDWine.fr, un site de vente de vins en ligne qui fédère une quinzaine de vignerons de la Vallée de l'Hérault et des Terrasses du Larzac. Leur complémentarité permet une offre variée, une mutualisation de la logistique et des frais de port.

Etre unis pour être plus forts

Le confinement a suspendu toutes les manifestations et stoppé la vente directe de vins. Le Château Capion à d'Aniane vient de lancer le site DDWine.fr, pour fédérer plusieurs vignerons en ligne. DDWine, Direct Delivery Wine, la vente à domicile, rassemble une quinzaine de vignerons plus un producteur d'huile d'olive, de la Vallée de l'Hérault et du Causse Larzac, principalement autour de l'AOP Terrasses du Larzac. Domaines familiaux depuis plusieurs générations, néo-vignerons, petits et moyens vignobles allant de 4 à plus de 45 hectares de vignes.

Le confinement a été le déclic pour accélérer, finaliser et tester le site en ligne et la chaine logistique. Rodolphe Tervel, directeur du Château Capion

Durant cette période de crise, la logistique est centralisée au Château Capion, le temps d’un retour à la normale. Pour pourvoir gérer, l'équipe de DDWine propose deux à trois références par domaine. L’objectif ensuite, est d’étendre le nombre de références et de vignerons indépendants.

L’idée de cette plateforme, c’est de regrouper tous les contacts, tout mutualiser pour être plus visibles, plus forts ! Lucile Carmet Pinault Responsable œnotourisme

Une offre variée, des frais de port divisés, une livraison partout dans l'Hérault et en France, le lancement de DDWine a été bien accueilli, plus de 600 bouteilles ont été vendues, c'est une palette expédiée en moins d'un mois. Plus que jamais, la vigne continue.

Les Domaines de DDWine : Le Mas des Brousses à Puechabon, le Mas Lasta à Saint-Privat, le Domaine Cap d'Aniel à Gignac, le Domaine Nova Solis à Jonquières, le Château Capion à Aniane, le Domaine Hermitage Royal à Gignac, le Domaine du Dausso à Saint-Félix-de-Lodez, le Clos Aguilem à Saint-André-de-Sangonis, le Domaine La Rouquette à Saint-Privat, le Clos des Combals à Saint-Jean-de-Fos, le Mas des Colibris à Gignac, le Mas d'Amile à Montpeyroux, le Mas de l'Erme à Jonquières, le Domaine Fons Sanatis à Saint-Jean-de-Fos, le Domaine Les Caizergues à Brissac et le Moulin du Mas Palat à Gignac.