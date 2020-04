Confinement : des astuces et conseils pour aider vos enfants à bien grandir

Blandine César psychologue auprès du Carrefour des parents, service de la ville d'Orléans, nous guide pour continuer à faire grandir nos enfants sans stress, ni angoisses pendant ce confinement:

- Pour rassurer:

- Garder une routine, les rites habituels comme cela l'enfant peut rester qui il est, ça le rassure. Il faut garder l'histoire du soir, on s'habille le matin, on peut se lever un peu plus tard mais pas rester au lit toute la matinée.

- Pour l'école à la maison

- les apprentissages par les parents prennent beaucoup trop de place ! C'est très angoissant pour les enfants et les parents.

- L'attention des enfants et des ados est au maximum le matin.

- Les régressions sont tout à fait normale, et le confinement peut les exagérées.

- En tant que parents expliquer aux enfants aussi nos sentiments.

"Il faut garder un lien avec l'école, maintenir les acquis, c'est juste ça l'essentiel"

- Pour organiser les journées :

- il faut essayer de réfléchir avec les enfants dès le matin, à un planning familiale. Il faut utiliser un calendrier avec des activités pour chaque membre de la famille. (exemple ci-dessous)

Exemple de tableau pour organiser un planning familial

- Garder des moments de calme, des activités ludiques, laisser à l'enfant des choix: "Tu préfères ça ou ça ?" Cela permet aux enfants de garder un semblant de liberté.

"En le faisant ensemble, on garde moins de place pour la négociation"

- On peut être un peu plus souple, sur les écrans, c'est un moyen de s'évader pendant le confinement. Faire régulièrement des réunion de famille en visio.

- Ne pas hésiter de lui dire qu'on est fier de lui, il faut favoriser l'estime de soi, dès la naissance.

"Dans cette période de confinement, si il réussit à faire 1 exercice sur trois c'est déjà bien"

- Pour gérer les crises:

- Etre plus dans la sanction que la punition : la bêtise est faite, comprendre pourquoi, inviter les enfants à être plutôt dans la réparation. Pour les impolitesses, il faut réfléchir et écrire une lettre d'excuses par exemple, et surtout ne pas hésiter à différé la réponse, pour ne pas réagir à vif.

"On se calme toi et moi et on revient la dessus après"

- Une bonne astuce: construire une cabane en intérieur ou en extérieur pour créer un espace sécurisé pour lui avec ses règles. C'est un espace choisit par l'enfant.

Des idées de cabanes

- Objectif 11 mai :

- Le retour à l'école peu être difficile, pour les petits ça peut être une deuxième rentrée.

- Les gestes barrières ? Il faut poursuivre à expliquer ces gestes le plus souvent possible.

- Site pour expliquer ces gestes aux enfants

- Pour les vacances :

Voici un exemple d'activité pendant ces vacances, proposé par le ministère de l'éducation :

Apprenez à dire et à chanter bonjour dans différentes langues.

Une chanson : "Bonjour le Monde"