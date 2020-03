Confinement : exercices faciles de sport comme à la montagne

Pour se tenir en forme et garder le moral, voici une vidéo d'exercices simples. Laurence vous propose une séance de Hiit (effort-pause) sur le thème des sports d'hiver.

Laurence, professeur diplômée, vous donne chaque jour des exercices faciles à réaliser chez vous, que ce soit en appartement ou à la maison.

Aujourd'hui, direction la montagne ! C'est une séance de Hiit que Laurence vous propose. Le Hiit c'est une alternance d'efforts et de pauses. Trois exercices amusants qui font du bien au corps et au moral : le ski, le saut de bosse et le patinage. Tout ça en appartement ? Mais oui !

Portez-vous bien !