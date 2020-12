Confinement ? Fin du confinement ? Questions ? Réponses par Romain Amalric

Chaque matin sur France Bleu Occitanie Romain Amalric répond à toutes vos questions pratiques autour du confinement. Ecoutez et intervenez tous les jours entre 9h et 9h30 au 05.34.43.31.31 , et réécoutez les conseils sur cette page.

Se déplacer au Portugal en passant par l'Espagne ?

Portugal © Getty

Se déplacer à l'étranger reste compliqué dans certains pays. Et se rendre au Portugal implique le plus souvent de passer par l'Espagne. Est-ce possible ? Et comment faire ?

Se déplacer le soir après le 25 décembre

Déplacement après le couvre-feu © Getty

Vous êtes peut-être amené à vous déplacer le 25 décembre. Avez vous le droit de circuler après le couvre-feu ?

L'attestation de déplacement dérogatoire

Attestation Covid 19 © Getty

Accessible d'un simple clic