Confinement : jouer tout en faisant du yoga avec ses enfants

Jouez avec vos enfants tout en faisant du yoga : c'est la bonne idée de Laurence. Elle vous explique comment.

Pendant le confinement, Laurence, professeur diplômée, vous propose des exercices pour garder la forme, travailler, étirer vos muscles.

Voici une variante du jeu connu 1-2-3 soleil. Vous vous rappelez des règles ? Une personne compte 1-2-3 soleil et se retourne. Les autres courent quand elle est face cachée et doivent ne plus bouger quand elle les regarde. Laurence vous a inventé une variante avec des postures de yoga.

Un jeu auquel toute la famille peut participer.

