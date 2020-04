Confinement : quelles aides pour les étudiants de l'académie Orléans-Tours ?

Delphine ADAM - Coordinatrice accueil, animation et du réseau Information Jeunesse au CRIJ (le Centre Régional d’Information Jeunesse à Orléans) apporte des réponses aux questions que tous les étudiants de la région Centre Val de Loire peuvent se poser en ce moment pendant ce confinement.

Étudiants en confinement : les aides d’urgence - FAQ

Je n’ai plus assez d’argent pour me nourrir. Il y a-t-il des aides alimentaires pour les étudiants ?

Des aides alimentaires et à l'achat de produits de première nécessité sont mises en place progressivement dans les Crous pour les résidents confinés notamment, en lien avec les établissements d'enseignement supérieur. Renseignez-vous auprès du service social de votre Crous / votre établissement.

Je suis logé en résidence universitaire, va-t-elle fermer ? Dois-je payer mon loyer ?

Les résidences universitaires restent ouvertes. Les étudiants qui y logent peuvent y rester et dans ce cas continuent à payer leur loyer.

Concernant les étudiants ayant quitté leur logement pour rejoindre le domicile familial pendant la période de confinement, ils peuvent bénéficier d’une interruption de loyer à compter du 1er avril et jusqu’à leur retour. Votre logement en résidence universitaire ne sera pas réattribué en votre absence. Informez votre Crous de votre départ. Des aides sociales du CROUS Orléans-Tours

Gratuité de l’hébergement à proximité des lieux d’intervention pour les étudiants mobilisés

Vous étudiez dans le domaine de santé ? Vous serez peut-être amené (ou bien vous l’êtes déjà) à être sollicité pour intervenir sur les lieux d’intervention. Afin de soulager vos dépenses, la Région propose un hébergement gratuit dans les internats des lycées. Cette mesure doit aussi permettre de limiter les risques de dissémination en cas de contact avec des personnes atteintes du coronavirus.

Mesures phares concernant les transports

Etudiants : des abonnements suspendus pendant le confinement © Getty

- Les prélèvements des mois d’avril et mai sont suspendus pour les abonnés Rémi.

- la suspension des prélèvements des abonnements annuels Rémi du mois d’avril 2020 sur les trains et les cars. Cette suspension concerne l’ensemble des abonnements Rémi Zen annuels trains ou car, les abonnements de travail annualisés (trajets vers l’Île-de-France) et les Optiforfaits Centre-Val de Loire. Plus d’informations sur le site Rémi.

Maintien du salaire pour les stagiaires en formation professionnelle

Les stagiaires en formation professionnelle sont eux aussi directement impactés par la crise du coronavirus. Si certaines formations continuent à distance, d’autres sont suspendues. Malgré tout, la Région a décidé de maintenir la rémunération des stagiaires entrés en formation régionale . Elle accompagne également les organismes qui organisent la poursuite des apprentissages en formation à distance. Des formations pour les personnes en chômage partiel alors que de nombreux actifs travaillent depuis leur domicile, d’autres se retrouvent en chômage partiel et donc sans activité. Pour les accompagner, la Région a décidé de leur ouvrir, de manière exceptionnelle, son dispositif de formations gratuites à distance. Labellisés Espaces Libres Savoirs, ces formations sont accessibles ici : libres-savoirs.regioncentre.fr

Le service de santé universitaire reste ouvert à l’université de Tours

Le Service de Santé Universitaire (SSU) a décidé de rester ouvert et se tient, dans cette situation exceptionnelle, à la disposition de l’ensemble de sa communauté pour des consultations de médecine générale. Un vrai plus pour les étudiants et le personnel qui ont besoin de se rendre chez le médecin. Un soutien psychologique peut également être réalisé en présentiel ou bien par téléphone ou mail. Plus d’informations sur le site de l’université de Tours.

D'autres questions et réponse sur le site du gouvernement pour les étudiants : étudiant.gouv.fr

Le C.R.O.U.S Orléans Tours

YEP'S

INFO EN + : les jobs d'été

Avec Delphine Adam, la coordinatrice accueil, animation et du réseau Information Jeunesse au CRIJ (le Centre Régional d’Information Jeunesse à Orléans)

Comment s’y prendre ?

"Il va falloir être très réactif, il y aura beaucoup d'offres de dernières minutes"

Quels sont les secteurs qui vont recruter en région Centre Val de Loire ?

- l'agriculture : le maraîchage, les moissons, les blés. Il faut absolument avoir le permis pour ces jobs.

- La grande distribution

- Les entreprises agro-alimentaire

Quid des jobs d’été en Europe ?

- Pour l'instant il n'y a pas de visibilité, mais il y aura certainement des offres de dernière minutes.

Comment se tenir informé de la situation ?

- Pour la région Centre val de Loire, sur le site des CRIJ de la région.

- Pour une recherche nationale : www.jobs-ete.com

Comment concilier job d’été et sécurité sanitaire ?

- Comme n'importe qu'elle entreprises, toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité sanitaire des jeunes travailleurs.

Les conditions de travail et les mesures prises par les employeurs doivent elle figurer sur le contrat de travail ? Même pour un CDD ?

- Non reste obligatoire sur le contrat : le nombre d'heures, date de fin de contrat, lieu de travail. Les spécificités d’accueil par exemple ne sont pas forcément dans le contrat.

- Retrouvez tous les types de contrats sur le site emploi.gouv.fr

Un derniers conseil: consultez le guide job d'été sur le site du CRIJ

"Restez réactifs, il y aura forcément des offres d'emploi cet été !"