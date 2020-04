Confinement : de bons conseils pour bien dormir

Pourquoi dormons-nous mal pendant ce confinement ?

Ludovic Abuaf expert technique en pathologies du sommeil à Orléans, nous donne des conseils pour ne pas dégrader notre sommeil pendant le confinement dû à la pandémie du COVID-19:

Premièrement, bien identifier votre trouble: est-ce que votre problème est dû au stress lié au confinement ou est-ce par ce que vous avez un mauvais environnement pour bien dormir ?

Attention aux désordres métaboliques liés au mauvais sommeil, les défenses immunitaires ont tendance à baisser. Ne pas hésiter à consulter votre médecin si les troubles s'installent.

Les recommandations :

- Conserver le rythme que vous aviez avant, même si vous n'avez pas d'activité professionnelle.

- Se couper le plus possible des écrans et des infos anxiogènes.

" Ça ne sert à rien de regarder les infos toute la journée ! Faire un point dans la journée c'est suffisant !"

- Les écrans produisent une lumière bleu, qui perturbe votre horloge biologique. Arrêtez les écrans au moins une demi-heure avant d'aller vous coucher. La télévision produit moins de lumières bleues que les écrans d'ordinateurs ou smartphones.

- Il faut s'exposer le plus possible à la lumière du soleil.

- Aller se coucher dès les premiers signes de sommeils : bâillements, les yeux qui piquent...

- Favoriser les exercices de relaxation, les techniques ASMR, les stimulations auditives avec des bruits de la nature, les techniques d'auto-hypnoses.

- Se concentrer le plus possible sur un travail, une activité dans la journée.

"Plus vous avancez dans l'âge plus vous avez des problèmes d'endormissements et de réveils précoces."

- Ne pas hésiter à utiliser les techniques de cohérences cardiaques ou consulter un sophrologue en téléconsultation.

- De manière naturelle beaucoup d'entre nous sommes actuellement en situation de retard de phase c'est à dire dans un décalage progressif de notre temps de sommeil vers un coucher plus tardif et un réveil plus tardif.

"Attention à l'après confinement avec ce rythme, car il faut plusieurs jours, parfois une semaine pour essayer de re-calibrer la machinerie une fois que nous retrouverons nos habitudes de vies dites normales"

A tester chez vous :

- Installez-vous dans votre lit, utiliser de préférence des casques adaptés pour dormir tout en les portants (HoomBand, casque intra auriculaires...) le soir au moment ou vous allez vous coucher trouvez-vous sur youtube une piste audio suffisamment longue (>30mn) d'un son qui évoque chez vous une sensation de bien être, ou tout simplement qui vous aidera à vous relaxer.

Cela peut être le bruit de l'orage et de la pluie, Cela peut être le bruit de la mer ou le bruit des galets lorsque cette dernière se retire, imaginer vous alors confortablement étendu sur une plage de sable, le soleil vous illuminant d'une douce chaleur.

Pour les amoureux de Hayao Miyazaki et certaines fréquences auditives peuvent également avoir un rôle important dans le processus de relaxation chez certains d'entres nous : quelques exemples

https://www.youtube.com/watch?v=kXnLa_Ay8Nw&t=69s

https://youtu.be/4zqKJBxRyuo

https://www.youtube.com/watch?v=79kpoGF8KWU

Enfin l'application : petit bambou peut être d'une grande aide pour certain, qui trouveront de nombreuses pistes auditives pour faciliter l'apaisement, la sérénité et le sommeil

Ingénieur biomédical, Ludovic Abuaf a créé Psass, une start-up qu'il a installée en 2017 au Lab'O à Orléans. PSASS a, pour premier objectif, de proposer une plateforme Internet intelligente permettant d'aider les médecins à diagnostiquer plus rapidement les troubles du sommeil (de l'apnée, notamment).

Association pour aide à la prise en charge de l'insomnie : http://franceinsomnie.fr/lassociation/

Les 10 recommandations pendant le confinement de l'institut national du sommeil et de la vigilance.