Confinement : se couper les cheveux en 4, c'est fini ! LIVE VIDEO

Cheveux ternes, longue tignasse indomptable, couleur passée, coupe qui ne ressemble à rien, votre coiffeur vous manque cruellement ! Vous avez peut-être l'impression que la période de confinement est un désastre pour votre toison. Comment rester belles avant une conférence vidéo professionnelle, comment rester beaux et garder le moral ?

On a peut-être la solution : il est coiffeur de stars, champion du monde de coiffure ! Originaire du Mans, il est aussi présent dans le monde entier avec une centaine de salons à son nom, et pour France Bleu, Raphaël Perrier se plie à l'exercice : vous rendre belles et beaux, même en confinement, grâce à des gestes et conseils dont il a le secret. Objectif : vous redonner de l'allure et éviter…le massacre, après le passage de la paire de ciseaux !

Raphaël PERRIER, champion du Monde de coiffure , vous donne des conseils en VIDEO

Raphaël Perrier, un coiffeur de la région mondialement reconnu - Salon Raphaël PERRIER

Pour accéder au live, rien de plus simple cliquez sur le lien de sa page YOUTUBE et accédez à ce service de vidéo-coiffure gratuit, avec possibilité de poser !

Le SALON virtuel est ICI