Confinés à Pâques mais pas sans chocolats!

Nos chocolatiers ligériens se sont surpassés pour vous offrir leurs plus belles créations. France Bleu Saint- Étienne Loire a sélectionné quelques uns des meilleurs chocolatiers en Drive et/ou en livraison pour régaler vos yeux et vos papilles.

Saint-Étienne

Au Péché Gourmand : Vente en ligne

Le chocolatier stéphanois Kévin Dussap, a créé un site en ligne afin de vendre ses chocolats et macarons. Les retraits se font dès le lendemain chez Carrefour market, en face de la boutique. Kévin a prévu, pour le dimanche de Pâques, de faire un entremet de Pâques vendu sur commande (par téléphone et site web), retrait en Drive au magasin. Il s'est aussi associé avec la boulangerie "Le Pain des Matrus" pour créer des paniers de confinement. Des paniers avec de quoi tenir 1 semaine comprenant des produits boulangers et Pâtisseries/chocolats AU PECHE GOURMAND 3 rue du 11 Novembre 42100 ST ÉTIENNE 04 77 32 81

" Kaori l'institut d'excellence culinaire" Livraison et vente a emporter

Jean- Jacques Borne, l'un des Meilleurs Ouvriers de France a mis en place un drive de chocolats pour Pâques. Vous pouvez choisir vos chocolats en pré-commande et les récupérer en Drive devant la boutique du 6 au 15 avril de 7h à 12h. CB ou chèque (pré rempli) FaceBook: Jean-Jacques Kaori Borne

"Le Nelson" pâtisserie- chocolaterie emblématique de Saint- Étienne reste fermée pendant le confinement mais vous propose ses chocolats en dépôt à la Poissonnerie Robert, place Grenette à St- Étienne.

Bruno Montcoudiol, sur place et en Drive. Cet amoureux de la pâtisserie et du chocolat ouvre sa boutique les matins, de 9h00 à 12h30, du mercredi au samedi, en formule "boutique" et "drive". Un bon de commande vous permettra de voir les produits proposés afin de faire votre choix pour la préparation de votre colis gourmand. Vous pouvez passer vos commandes par téléphone au 04 71 56 18 91 (heures d'ouvertures) et au 06 20 45 50 53 ou par mail : patisseriemontcoudiol@orange.fr La pâtisserie assure les livraisons, à partir de 13h00, sur Monistrol sur Loire et ses environs (10 km) afin de vous satisfaire (Minimum de 20 euros d'achats)