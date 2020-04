Confinés avec des idéES - Idées pour être bien dans son corps, dans sa tête et bien dormir

Pour en savoir plus :

Les Centres de Gestion du stress vous proposent gratuitement des vidéos de pratiques et exercices de différentes approches pour vous permettre de prendre soin de votre santé sur sa chaine Youtube

Laurence Mialaret : 06 38 78 82 03

Sophrologue - Formatrice - Présidente du Réseau National des Centres de Gestion du Stress

ZI de Fontgrave - 15 A, chemin Guy Aubert 26740 Montboucher sur Jabron

email : lmialaret@centres-gestion-stress.com

Qu’est-ce que la sophrologie : La sophrologie, science du bien-être et de l’équilibre personnel. D’abord développée dans le milieu médical et thérapeutique, la sophrologie a été créée en 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo. Depuis 50 ans cette discipline n’a cessé d’élargir ses champs d’application et de montrer son efficacité dans de nombreux et domaines comme le sport, l’éducation, la prévention, la régulation et la gestion du stress.La sophrologie utilise une méthodologie qui lui est propre et un ensemble de techniques corporelles visant à mobiliser de façon positive les capacités et ressources de tout être humain. Elle contribue à renforcer les structures saines de la personne et d’envisager de meilleures possibilités d’adaptation aux nouvelles conditions de vie.La sophrologie s’inscrit comme une véritable méthode d’accompagnement, applicable à tout public et à toutes professions. La pratique, l’entrainement régulier et l’intégration amènent progressivement la personne à découvrir un nouvel état d’être grâce à :

* Un équilibre corps/esprit,

* Une meilleure connaissance de soi,

* Une amélioration de sa qualité de vie,

* Une réaction sereine face aux changements,

* Un cheminement vers davantage d’autonomie

Laurence Mialaret © Radio France - Nelly Sorbier

