Connaissez-vous les gestes qui sauvent ?

Jocelyn Lusseau de la protection civile vous explique comment réagir face à un malaise Copier

En France, chaque année, près de 20 000 personnes décèdent d'un accident domestique, mais de nombreux accidents pourraient être évités en connaissant des gestes simples. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous couper avec un objet tranchant, si vous êtes face à cette situation, Dans un premier temps, évitez de mettre vos mains, non protégées, au contact du sang de la personne . Demandez-lui d'effectuer un point de compression sur sa plaie.

Demandez à une personne de prévenir les secours, ou faites-le vous-même si vous êtes seul.

Si vos mains sont protégées, exercez directement une pression sur sa plaie.

Allongez la victime en position horizontale. La vue du sang provoque souvent des malaises chez les victimes.

Si la blessure ne cesse de saigner, appuyez plus fermement sur la plaie, et attendez l'arrivée des secours.

Avec les fortes chaleurs que nous vivons actuellement, il est possible qu'une personne de votre entourage ou une personne que vous croisiez fasse un malaise. Dans ce cas précis, commencez par vérifier que la victime est inconsciente, et tentez de lui poser des questions. Si la victime ne répond pas :

Libérez les voies aériennes, et dégagez son cou de tout accessoire qui gênerait sa respiration.

Tournez la victime sur le côté en position latérale de sécurité.

Demandez à quelqu'un d'appeler les secours ou allez chercher de l'aide si vous êtes seul.

Vérifiez régulièrement la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

Si lors d'un repas, une personne avale de travers et n'arrive pas à respirer, tenez-vous derrière elle et placez vos bras autour de la partie supérieure de son abdomen.

Penchez la victime vers l'avant.

Placez un de vos poings fermés entre le nombril et l'extrémité inférieure du sternum.

Maintenez votre poing en place à l'aide de votre autre main. Enfoncez fortement votre poing vers vous et vers le haut. Recommencez ce geste 5 fois au maximum.

Chaque année, plusieurs centaines de personnes décèdent d'une noyade. Si vous apercevez une personne qui se noie et que vous avez la condition physique pour la secourir n'hésitez pas. Dans le cas contraire, appelez sans plus tarder les secours et alertez les gens autour de vous. Une fois la personne hors de l’eau, vérifiez que celle-ci respire et assurez-vous de son état de conscience, à l’aide de questions simples

Si la victime de noyade est consciente et respire, aidez-la à dégager ses voies respiratoires en basculant sa tête vers l’arrière ou en la mettant en position semi-assise et restez auprès d'elle jusqu'à l'arrivée des secours

Si la victime respire mais est inconsciente

Si la victime de noyade respire, mais a perdu connaissance, mettez-la en position latérale de sécurité. Il s’agit d’allonger la personne sur le côté, en croisant sa jambe supérieure, et d’ouvrir sa bouche vers le bas de façon à éviter tout risque de suffocation. Contactez sans plus attendre les secours

Enfin si la victime de noyade ne respire plus et est inconsciente

Prodiguez les premiers soins si vous êtes formé aux premiers secours, en pratiquant une réanimation cardio-pulmonaire. Alternez 30 compressions thoraciques et 2 insufflations, jusqu’à la reprise de la respiration ou l’intervention des secours.

Une application pour s'aider les uns les autres

Depuis 2018, une application disponible sur smartphone a vu le jour. Elle permet à chacun d'entre nous de venir en aide à une personne en arrêt respiratoire. Quand une personne est en arrêt cardiaque, les pompiers peuvent lancer une alerte sur l'application et chacun d'entre nous recevra une notification signalant une personne en détresse à proximité. Vous pourrez venir en aide à cette personne en lui faisant un massage cardiaque et en trouvant un défibrillateur à proximité. L'application est bien entendue gratuite et est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.