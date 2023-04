Connaissez-vous vraiment le thym ? Cette plante aux multiples bienfaits

D’après la légende, l’origine du thym remonterait à la Guerre de Troie. Lorsque Pâris a enlevé Hélène, elle était très triste et a donc beaucoup pleuré. Il était dit que de chaque larme qui tombait de ses yeux sur le sol, une touffe de thym voyait le jour.

Symbole de courage, il était, au Moyen Age, donné aux chevaliers, ou brodé par les femmes sur leurs tabliers, pour les protéger du danger durant leurs quêtes.

Le nom thym vient du grec thymos qui signifie « parfumer » ou thymon qui signifie « esprit » ou « fumée ». Le thym était en effet utilisé lors des rituels religieux chez les Grecs et les Romains. Dans leur vie quotidienne, ils le coupaient et le brûlaient pour désinfecter et désodoriser leurs pièces.

Quand ramasser le thym et comment le sécher ?

Afin de pouvoir conserver et utiliser son thym il est préférable de le cueillir entre mai et juillet, quand il est en fleurs. C’est à ce moment qu’il est le plus parfumé, le plus riche et le plus concentré.

On se sert souvent du thym quand il est séché. Voici les trois étapes à respecter pour le faire sécher correctement :

Couper un bouquet de thym

L’étaler sur une surface plate ou le suspendre*

Le laisser sécher au soleil pendant un mois

*La petite astuce : l’idéal, c’est de prendre le bouquet et de le mettre à l’envers pour que l’eau tombe. Ça va lui permettre de sécher plus rapidement et facilement.

Le thym a de nombreuses qualités :

Faire brûler du thym a une action purifiante. C’est alors un super antibactérien, ce qui lui permet d’assainir une pièce. Il va aussi chasser les mauvaises odeurs.

Il est très bon en infusions pour calmer les bronchites, les rhumes, ou encore les grippes grâce à son activité antibactérienne. Le conseil : l’infusion au thym, au citron et au miel, fonctionnent très bien ! L'ajout de miel permet de rehausser le goût, d’adoucir et de calmer l’inflammation.

Le thym a aussi des propriétés antispasmodiques. C’est-à-dire qu’il permet de calmer les spasmes lors d’oppressions respiratoires, de quintes de toux, ou de toux asthmatique.

Il a aussi des propriétés digestives qui lui permettent de stimuler la digestion et d’avoir une action au niveau hépatique : le foie est alors soulagé.

Le thym a aussi le pouvoir de soulager la sphère bucco-dentaire. Si vous avez une carie, une gingivite ou un abcès, il suffit de prendre du thym frais et de venir le presser contre la plaie, ou alors de le mâcher.

Le conseil : attention, il ne faut pas abuser du thym sinon ça peut provoquer l’effet inverse et encombrer le foie ! Il faut l’utiliser pendant un mois, et au maximum deux mois.