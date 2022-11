Conseils de pédiatre pour évaluer et éviter la bronchiolite cet hiver

Dans les Alpes Maritimes aussi les urgences pédiatriques sont en tension.

La bronchiolite est une infection virale qui touche les bronchioles. Ce virus concerne surtout les enfants de moins de deux ans ; et principalement les nourrissons de moins de trois mois.

Ses symptômes : gêne respiratoire, toux, fièvre et des difficultés à manger. Rappelons que jusqu'à l'âge de trois mois un nourrisson n'est pas en mesure de respirer par la bouche ; il ne sait respirer que par le nez ; d'où l'importance de lui laver le nez régulièrement (jusqu'à 10 fois par jour en cas de nez pris!)

Attention au virus du VRS (un bon rhume) de l'adulte qui peut se traduire par une bronchiolite chez l'enfant ! En cas de rhume chez un adulte, évitez le contact avec les tout petits ! La visite de présentation de bébé aux grands parents grippés peut attendre.

Les points de contrôle de la bronchiolite

Voici ici les conseils de base du Dr Kebaili pour évaluer l'état de votre enfant avant de vous rendre aux urgences. Le pédiatre niçois rappelle en effet que ces services sont engorgés ; il convient donc de ne pas s'y précipiter si la situation est sous contrôle. Trois points à contrôler en cas de suspicion de bronchiolite et avant d'aller aux urgences :

1. La température : si la fièvre dure depuis plus de 48h (on appelle "fièvre" une température à plus de 38°), là il faut consulter. Cela peut être une bronchiolite voire une surinfection.

2. L'état respiratoire : si votre enfant respire vite et tousse beaucoup, il convient de consulter. Si les côtes se creusent quand l'enfant respire alors qu'il est au repos ce n'est pas bon signe.

3 : L'alimentation : si le tout petit mange moins de la moitié de sa ration habituelle sur 3 repas consécutifs il y a danger.

Avant de contrôler ces trois points, pensez à laver le nez de votre bébé. Un lavage de nez peut améliorer une situation !

Les différentes phases du virus

La bronchiolite dure une dizaine de jours : pendant 48h/72h : c'est la phase d'aggravation. A surveiller de très près. Puis pendant 5/6 jours de phase dite "de plateau". Puis la bronchiolite décroit pendant 3 à 4 jours.

Sachez qu'il n'existe pas de médicament propre au virus. Ni de vaccin, même si des études sont en cours.

Le Dr Aymène Kebaili est pédiatre en réanimation pédiatrique à Lenval et fondateur de l'application PARENTALIS .

Une application qui propose du contenu de santé aux parents et répond à leurs interrogations dans le domaine de la santé et du bien-être sur les enfants. Vous y découvrirez des fiches pratiques sur la bronchiolite notamment.